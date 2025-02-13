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  4. Heyecanla beklenen 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor! Canlı gülün tanesi 150 TL'den satışa sunuluyor... Buket almak isteyenler o rakamı gözden çıkaracak

Heyecanla beklenen 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor! Canlı gülün tanesi 150 TL'den satışa sunuluyor... Buket almak isteyenler o rakamı gözden çıkaracak

13.02.2025 12:43
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.02.2025 12:43
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14 Şubat Sevgililer günü yaklaşmasıyla birlikte çiçek fiyatları da el yakmaya başladı. Bolu'da canlı gülün tanesi 150 liradan satışa sunuluyor. Artık sevgililer gününde sevgilisine buket çiçek hediye etmek isteyenler ise bin TL'yi gözden çıkaracak.

Bolu'da Sevgililer Günü yaklaşırken çiçekçilerde hareketlilik başladı. Çiftler, en çok gül, papatya ve orkideyi tercih ederken, çiçek fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Çiçekçi Yeliz Bağda, üreticilerin fiyatları artırması nedeniyle kendilerinin de fiyatları yükseltmek zorunda kaldığını belirterek, gülün tanesinin 150 liradan, buketlerin ise 500 ila 1000 lira arasında değiştiğini söyledi.

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"ÜRETİCİLER FİYATI ARTIRDIĞI İÇİN BİZ DE ARTIRMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Sevgililer Günü'nde çiftlerin en çok gülü tercih ettiğini ifade eden Yeliz Bağda, "Şu an Sevgililer Günü'ne hazırlanıyoruz. 14 Şubat için müşterilerimize güzel buketler hazırlıyoruz. Üreticiler fiyatları artırdığı için, istemsiz bir şekilde biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz."

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"BUKET FİYATLARI 500 LİRADAN BAŞLIYOR"

"Şu an gülün tanesi ortalama 150 lira, buket fiyatlarımız ise 500 lira, 750 lira ve bin liradan başlıyor. İnşallah sektör olarak güzel bir gün geçiririz, müşteri kapasitemiz oldukça iyi görünüyor. Çiftler en çok gülü, papatyayı ve orkideyi tercih ediyor. Ayrıca ayıcıklı buketlerimiz de olacak ve bu tür konseptlere de ilgi gösteriyorlar" dedi.

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"SEYYAR SATICILARIN ÇİÇEK SATMASINA KARŞIYIM"

Sokaklarda çiçek satan seyyar satıcılara karşı olduğunu ve gerekirse şikayet edeceğini söyleyen Bağda, "Bolu küçük bir şehir olduğu için böyle bir durumda seyyar satıcıların burada olması yanlış. Vergimi ödeyen bir işletme olarak, seyyar satıcıların hiçbir vergi veya gider ödemeden çiçek satmasına karşıyım. Gerekirse bu konuda şikayette bulunmayı da düşünüyorum" diye konuştu.

(İHA)

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
gül papatya orkide 14 şubat sevgililer günü çiçek fiyat lira
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