FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün! İşin uzmanı detayları açıkladı...

Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün! İşin uzmanı detayları açıkladı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Emekli olmak, genellikle çalışmakla bağdaştırılsa da aslında yalnızca çalışmayla elde edilmiyor, emeklilik hakkı kazanmanın farklı yolları da bulunuyor. Özellikle ev hanımları, freelance, part time ya da yurt dışında çalışanlar, tam zamanlı çalışmadan ülkemizde nasıl emekli olunabileceğini merak edebiliyor. İşte çalışmadan emekli olmanın yolu...

Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün! İşin uzmanı detayları açıkladı...

Ülke nüfusunu oluşturan herkes, çalışamasa da, emeklilik hakkına ihtiyaç duyabiliyor. Ev işlerinden part time mesleklere kadar kayıtlı veya tam zamanlı sayılmayan oldukça fazla iş kolu bulunuyor. Bu da sigortasız ve haliyle emeklilik hakkı olmayan pek çok kişi anlamına geliyor. Peki çalışmadan emekli olabilmek mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? İşte cevapları...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği için emekli de olamıyorlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza rağmen aylık primlerinizi ödeyebilir, böylece hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİR?

Reşit sayılan; SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sigorta türünde devam eden bir kaydı bulunmayan ve her ay belirli miktarlardaki prim ücretlerini ödeyebilecek olan herkes isteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden faydalanabilir. Faydalanabilecek kişilerin kapsamı ise yalnızca çalışmayanlarla sınırlı kalmıyor; ev hanımlarından esnafa, freelancer'lardan part time çalışanlara kadar oldukça geniş bir kitleye yayılıyor. Tüm bu koşullara ek olarak isteğe bağlı sigorta girişinden yararlanabilmek için anne, baba veya eşten dolayı emekli maaşı almıyor olmak da gerekiyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİNİN SUNDUĞU İMKANLAR NELER?

İsteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden hiç çalışmamış olanların yanı sıra daha önce çalışmış ancak prim gün sayısını tamamlamamış ya da çalışmaya ara vermiş kişiler de faydalanabiliyor. Böylece iş hayatından uzak kalan kişiler de tıpkı çalışıyormuş gibi prim günlerini doldurmaya ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edebiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta girişi de tıpkı çalışanlarda olduğu gibi hem emekli olmanızı hem de genel sağlık sigortası sistemine dahil edilmenizi sağlıyor.

PEKİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Çalışmadan emekli olmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan isteğe bağlı sigorta girişi bildirgesini doldurmaları ve ikamet ettikleri ilin SGK merkezine veya il müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Yaptığınız başvuruyu SGK kabul ettikten sonra sigortanız başlamış oluyor. Ayrıca daha önce isteğe bağlı sigortalı olup, iptal edenler ya da sistemden çıkanlar talep dilekçesiyle birlikte tekrar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
Gümüş fiyatları neden artıyor? Gümüş fiyatları neden artıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yabancı analistlerden tahminler!
Yabancı analistlerden tahminler!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

ASELSAN 2020 yılının ilk yarısını yüksek kârlılıkla tamamladı
ASELSAN 2020 yılının ilk yarısını yüksek kârlılıkla tamamladı
Ons altın 2,000 doların altına indi
Ons altın 2,000 doların altına indi
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde 'garant'li satış dönemi
Cep telefonu satışında yeni düzenleme
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir?
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 19 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
Gram gümüş ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (19 Ağustos 2020 Çarşamba) İşte gümüş fiyatları!
Gümüş tekrar yükselişte!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.