Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün! İşin uzmanı detayları açıkladı...

Ülke nüfusunu oluşturan herkes, çalışamasa da, emeklilik hakkına ihtiyaç duyabiliyor. Ev işlerinden part time mesleklere kadar kayıtlı veya tam zamanlı sayılmayan oldukça fazla iş kolu bulunuyor. Bu da sigortasız ve haliyle emeklilik hakkı olmayan pek çok kişi anlamına geliyor. Peki çalışmadan emekli olabilmek mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? İşte cevapları...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN
18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği için emekli de olamıyorlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza rağmen aylık primlerinizi ödeyebilir, böylece hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.
KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİR?
Reşit sayılan; SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sigorta türünde devam eden bir kaydı bulunmayan ve her ay belirli miktarlardaki prim ücretlerini ödeyebilecek olan herkes isteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden faydalanabilir. Faydalanabilecek kişilerin kapsamı ise yalnızca çalışmayanlarla sınırlı kalmıyor; ev hanımlarından esnafa, freelancer'lardan part time çalışanlara kadar oldukça geniş bir kitleye yayılıyor. Tüm bu koşullara ek olarak isteğe bağlı sigorta girişinden yararlanabilmek için anne, baba veya eşten dolayı emekli maaşı almıyor olmak da gerekiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİNİN SUNDUĞU İMKANLAR NELER?
İsteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden hiç çalışmamış olanların yanı sıra daha önce çalışmış ancak prim gün sayısını tamamlamamış ya da çalışmaya ara vermiş kişiler de faydalanabiliyor. Böylece iş hayatından uzak kalan kişiler de tıpkı çalışıyormuş gibi prim günlerini doldurmaya ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edebiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta girişi de tıpkı çalışanlarda olduğu gibi hem emekli olmanızı hem de genel sağlık sigortası sistemine dahil edilmenizi sağlıyor.
PEKİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Çalışmadan emekli olmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan isteğe bağlı sigorta girişi bildirgesini doldurmaları ve ikamet ettikleri ilin SGK merkezine veya il müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Yaptığınız başvuruyu SGK kabul ettikten sonra sigortanız başlamış oluyor. Ayrıca daha önce isteğe bağlı sigortalı olup, iptal edenler ya da sistemden çıkanlar talep dilekçesiyle birlikte tekrar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor.
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