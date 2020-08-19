Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün! İşin uzmanı detayları açıkladı...

Ülke nüfusunu oluşturan herkes, çalışamasa da, emeklilik hakkına ihtiyaç duyabiliyor. Ev işlerinden part time mesleklere kadar kayıtlı veya tam zamanlı sayılmayan oldukça fazla iş kolu bulunuyor. Bu da sigortasız ve haliyle emeklilik hakkı olmayan pek çok kişi anlamına geliyor. Peki çalışmadan emekli olabilmek mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? İşte cevapları...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği için emekli de olamıyorlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza rağmen aylık primlerinizi ödeyebilir, böylece hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİR?

Reşit sayılan; SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sigorta türünde devam eden bir kaydı bulunmayan ve her ay belirli miktarlardaki prim ücretlerini ödeyebilecek olan herkes isteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden faydalanabilir. Faydalanabilecek kişilerin kapsamı ise yalnızca çalışmayanlarla sınırlı kalmıyor; ev hanımlarından esnafa, freelancer'lardan part time çalışanlara kadar oldukça geniş bir kitleye yayılıyor. Tüm bu koşullara ek olarak isteğe bağlı sigorta girişinden yararlanabilmek için anne, baba veya eşten dolayı emekli maaşı almıyor olmak da gerekiyor.