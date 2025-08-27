FİNANS

'Hiç kimse yüzde 30'larda fark beklemesin' Emeklilik için kritik karar 'Ömür boyu etkileyebilecek...'

Emeklilik planlayanlar, geçtiğimiz dönemde içinde bulunulan yıl ile sonraki yıl emekli başvurusunda bulunma konusunda yaşanan önemli farkları çokça konuşmuştu, bu nedenle konu bu yıl için de yeniden gündeme geldi. Peki, bu sene mi, yoksa 2026'da mı emeklilik daha avantajlı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik planlayanlar için kritik detayları ve merak edilenleri açıkladı.

Hande Dağ

Emeklilik bekleyenler ve emeklilik başvurusu yapacaklar için tarih konusu önemini korumaya devam ediyor. Önceki dönemlerde uzmanlar emeklilik başvurusunda bulunulan tarihe göre emekli maaşlarındaki değişime özellikle vurgu yaparken bu dönemde de bir kez daha tarih konusunun nasıl etki edeceği gündeme geldi. Uzman isimden emeklilik planlayanları ilgilendiren önemli değerlendirmeler geldi.

Hiç kimse yüzde 30 larda fark beklemesin Emeklilik için kritik karar Ömür boyu etkileyebilecek... 1

BU YIL DA BÜYÜK FARK OLACAK MI?

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, içinde bulunulan yıl veya takip eden yılda yapılacak emeklilik başvurusuna göre aynı dönemlerde ve aynı süre / kazançlar üzerinden şartlara sahip olan emekliler arasında bile kalıcı farklar olabildiğine vurgu yaptı. Bunun en bariz örneğinin geçen sene yaşandığını ve 2024'te emekli olanların yılbaşından sonra emekli olanlara göre yüzde 30'a varan avantajlar elde ettiğini aktardı. Peki, bu yıl da büyük fark olacak mı?

Konuyla alakalı değerlendirmelerini aktaran Karakaş; "Emekli Sandığına tabi olanların emeklilik maaşlarının hesabı Emekli Sandığı Kanuna göre yapılmakta olup hesap şekli oldukça basit ve sadedir. Bu sandığa tabi olan memurların endişe etmelerine mahal bulunmamaktadır. Zira 2025 -2026 yılları arasında yaşanabilecek fark bunları etkilememektedir. Sadece ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan memurları etkilediğinin altını çizelim" dedi.

Hiç kimse yüzde 30 larda fark beklemesin Emeklilik için kritik karar Ömür boyu etkileyebilecek... 2

Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik maaşının hesabı sigortalılık sürelerin geçtiği döneme göre yapılmaktadır. Buna göre;
Özel sektörde çalışanlar için 31/12/1999, kamu sektöründe çalışanlar için ise 14/1/2000 (dâhil) ve öncesinde tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalıların aylıkları eski SSK (506 sayılı) Kanunda öngörülen gösterge sistemine göre,

2000 öncesi hizmetleri bulunup 2000 ile 2008/Ekim (özel sektör için 30/9/2008, kamu sektörü için 14/10/2008) öncesi tahsis talebinde bulunan veya ölenlerin aylıkları gösterge ve İşsizlik Sigortası (4447 s.) Kanunuyla getirilen sistem olmak üzere ikili karma sisteme,

Sigortalılık başlangıç tarihi 2000 yılından sonra olup 2000 ila 2008/Ekim (özel sektör için 30/9/2008, kamu sektörü için 14/10/2008) öncesi tahsis talebinde bulunan veya ölenlerin aylıkları sadece 4447 sayılı Kanun’la getirilen sisteme,

Sigortalılığı 2008/Ekim (dâhil) ve bundan sonraki bir tarihte başlayanların aylıkları kanunla getirilen yeni sisteme,

2000 sonrası hizmetleri bulunup 2008/Ekim (özel sektör için 1/10/2008, kamu sektörü için 15/10/2008) sonrası tahsis talebinde bulunan veya ölenlerin aylıkları 4447 ve Kanunla getirilen ikili karma sisteme,

2000 öncesi hizmetleri bulunup 2008/Ekim (özel sektör için 1/10/2008, kamu sektörü için 15/10/2008) sonrası tahsis talebinde bulunan veya ölenlerin aylıkları gösterge, 4447 ve Kanunla getirilen üçlü karma sisteme, göre hesaplanmaktadır"

Normalde basit şekilde hesaplanması gereken emekli aylıklarının yapılan değişiklikler ve oynamalarla karmakarışık hale geldiğini vurgulayan Karakaş, karma sistemde sigortalılık süresinin geçtiği dönemin özellikle ABO açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Hiç kimse yüzde 30 larda fark beklemesin Emeklilik için kritik karar Ömür boyu etkileyebilecek... 3

"AĞUSTOS VE TAKİP EDEN AYLARA AİT ENFLASYON RAKAMLARINI BEKLEMEMİZ LAZIM"

Şimdi emeklilik başvurusu için bekleyenler bu yıl mı yoksa yılbaşında mı emekli olmanın avantajlı olduğunu merak ediyor. Bu sorunun cevabının, 2025'e ait TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranları ile GM (gelişme hızı) oranı verilerinin netleşmesine bağlı olduğunu belirten Karakaş, ağustos ve takip eden aylara ait enflasyon rakamlarının beklenmesi gerektiğini aktardı.

Karakaş, öte yandan asgari ücret üzerinde maaş alanlarla kıdem tazminatı tavanını aşanlar için yılbaşında asgari ücret ve memur maaşlarına gelecek güncellemelerin de önemli olduğunu özellikle belirtti.

Hiç kimse yüzde 30 larda fark beklemesin Emeklilik için kritik karar Ömür boyu etkileyebilecek... 4

"ÖMÜR BOYU SİZİN VE AİLENİZİN HAYATINI ETKİLEYEBİLECEK BİR KARAR"

Emeklilik planlayan herkes, geçen yıl olduğu gibi çift haneli yüzde 30'lar civarında bir fark olup olmayacağı sorusunu soruyor. Bu noktada emeklilik planlayanların aklında bu yıl mı emekli olmalı, yoksa 2026'yı mı beklemeli sorusu var. Karakaş, enflasyonun dalgalı gittiği, maaş hesaplarının değişken olduğu bir dönemde bu kararın çok kritik olduğunu kaydedip, "Ömür boyu sizin ve ailenizin hayatını etkileyebilecek bir karar" ifadelerini kullandı.

Hiç kimse yüzde 30 larda fark beklemesin Emeklilik için kritik karar Ömür boyu etkileyebilecek... 5

"GEÇEN SENEKİ GİBİ YÜZDE 30'LARDA HİÇ KİMSE FARK BEKLEMESİN"

"SGK mevzuatı ve emeklilik hesaplama sistemi her ne kadar karmaşık olsa da yüksek maaşa hak kazanmada özellikle SPEK yani çalışırken ne kadar yüksek ödediğiniz prim günlerinizin majör faktör olduğunun altını çizelim" diyen Karakaş "'2025 mi 2026 mı?' konusunda ise bu sene rahat karar vermenizi tavsiye ediyorum. Zira geçen seneki gibi yüzde 30’larda hiç kimse fark beklemesin" ifadelerini kullandı.

Hiç kimse yüzde 30 larda fark beklemesin Emeklilik için kritik karar Ömür boyu etkileyebilecek... 6

Kabaca yaptığı hesapla hükümetin enflasyon hedefi tutsa da tutmasa da "çift haneli rakam" farkının olmayacağını rahatlıkla söyleyebileceğini aktaran Karakaş "Lafın özü acele etmeyin. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın" dedi.

