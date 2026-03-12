FİNANS

'Hiç paramız kalmadı' Fransa Merkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle petrol piyasalarındaki dalgalanmalara karşı hükümetin akaryakıt yardımı uygulamasının kamu borcunu artıracağı uyarısında bulunarak, “Hiç paramız kalmadı.” dedi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında katıldığı programda, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasalarında yarattığı kırılganlığa karşı hükümetlerin bazı tedbirleri devreye koyduklarını belirterek, Fransız hükümetinin de bu yönde adım atmasının ve vatandaşlara olası akaryakıt desteğinin halihazırda borç yükü fazla ülkenin ekonomisinde olumsuz etkiler yaratacağını söyledi.

"HİÇ PARAMIZ KALMADI"

Kamu maliyesinin durumunun, hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasına imkan vermediğini dile getiren Galhau, “Hiç paramız kalmadı.” ifadesini kullandı.

“Eğer bütçe açıklarını ve borçları daha da artırırsak bu durum uzun vadeli yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa yol açacağı için bu, Fransızları cezalandırmak olacaktır.” değerlendirmesinde bulunan Galhau, enerji krizinin çözümü için en güçlü yanıtın tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı.

Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranı yüzde 111,7 civarında seyreden Fransa, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde borç yükü en fazla ülkeler arasında bulunuyor.

Ayrıca kamu borcunu azaltmaya yönelik bütçe tasarıları, hükümet ile muhalefet arasında başlıca uzlaşmazlık konularından birini oluşturuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fransa Petrol Akaryakıt
