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'Hindiler, kuzular...' Herkesin gözü Erdoğan ve Özel'in üzerindeydi ama Mehmet Şimşek dün akşama damga vurdu!

24.04.2024 09:25
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Kamudaki tasarruf hamleleri de tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle AK Parti içerisinde ıstakozlu akşam yemekleri, Maldivler tatilleri ve Rolex saatler büyük tepki çekmiş eleştirilerin ardından da AK Parti'de bayrak değişimlerinin olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Dün akşamki menüde bu anlamda gündem oldu.

'Hindiler, kuzular...' Herkesin gözü Erdoğan ve Özel'in üzerindeydi ama Mehmet Şimşek dün akşama damga vurdu!

23 Nisan resepsiyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e gözünden geçirdiği operasyonu sordu ve devamında ikili kısa bir süre sohbet etti. Öte yandan kamudaki tasarruf hamleleri de tüm hızıyla devam ediyor. Tasarruf, 23 Nisan resepsiyonu menüsüne de yansıdı.

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'DAHA ÖNCE HİNDİLER, KUZULAR İKRAM EDİLİYORDU...'

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, 'Kamuda ciddi bir tasarruf söz konusu. Daha önceki 23 Nisan resepsiyonlarında hindiler kuzular ikram edilirken dün ana yemek yoktu. Menüde ciddi bir azalma vardı, atıştırmalıklar kuru pastalar ikram edildi.' ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki görüşmenin son derece olumlu olduğunu sözlerine ekleyen Fevzi Çakır, 'Bu hoşgörü ve nezaket çok değerli. İki lider arasındaki bu tutum tüm salona yansıdı. Genel itibarıyla hava pozitifti.' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf noktasında net bir çizgide olduğu ve kurmaylarıyla birlikte bu konu hakkında kararlı olduğu da biliniyor.

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