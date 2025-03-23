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Hindistan'ın para birimi nedir? Hindistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 17:09
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Resmi adı ile Hindistan Cumhuriyeti Güney Asya’da yer alan ülkeler arasındadır. Dünyadaki en büyük 7. coğrafi alana ve dünya çapındaki en büyük nüfusa sahiptir. Ulusal marşı Jana Gana Mana olan ülkede birden fazla resmi dil kullanılmaktadır.

Hindistan'ın para birimi nedir? Hindistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Hindistan ya da resmi adı ile Hindistan Cumhuriyeti, batısında Umman Denizi, doğusunda Bangal Körfezi, güneyinde Hint Okyanusu, batısında Pakistan ile sınır komşuluğu bulunan bir ülkedir. Hindfistan’ın deniz kıyısının uzunluğu 7.517 kilometredir. Ayrıca doğuda Myanmar ve Bangladeş ülkeleri ile de sınırlarını paylaşmaktadır.

Ülkenin yer aldığı Hint yarımadası uzun tarihi boyunca büyük imparatorluklara önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapmıştır. 28 adet eyalet bölgesinden ve birlik bölgesinden meydana gelen ve parlamenter demokrasi olan bir cumhuriyet yönetim sisteminden oluşur.

Hindistan'ın para birimi nedir?

Hindistan, 1991 yılından bu yana uygulamaya alınmış olan ekonomik yenilikleri sebebi ile dünyanın en hızlı şekilde büyüyen ekonomilerinden birine sahiptir. Ancak buna rağmen kötü beslenme ile yoksulluk oranları ve yüksek okuryazarlık oranı son derece düşüktür.

Asya kıtasının güney kısmında yer alan ülkenin kuzeyinde Kaşmiş, Kuzey doğusunda Çin, kuzeybatısında Pakistan bulunur. İklimi muson iklimidir. Ovalık arazileri boyunca genel olarak nemli ve sıcaktır. Yıllık olarak ortalama sıcaklık derecesi 25 derece ile 35 derece arasındadır.

Eski Farsça dilindeki İndus adından türeyerek oluşturulan Hindistan ismini İndus Irmağı ve çevresinden almaktadır. Birden fazla resmi dilin geçerli olduğu ülkede başat diller İngilizce ve Hintçe’dir. Bunun dışında konuşulan ve tanınmış olan yirmiden fazla dil de bulunmaktadır. Ülkenin para birimi ise rupi’dir.

Hindistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Başkenti Yeni Delhi olan Hindistan Cumhuriyeti’nin en büyük şehri Mumbai’dir. Ülkede farklı diller konuşulmaktadır ve Hinduizm dini yaygındır. Bu dine mensup olan kişiler Hindu, Sanatan ya da Dharmi isimleri ile anılır. Ülkenin para birimi ISO 4217 standartlarına göre belirlenmiştir.

Hindistan rupisi resmi para birimi olan Hindistan’da bu para birimi evrensel standartlarına göre INR kodu ile kullanılmaktadır. Rupinin alt birimi paisa’dır. Bir rupi 100 adet paisaya bölünmektedir. Bu para biriminin sembolü ise ₹ şeklindedir.

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Ekonomi Hindistan
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