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Hint Okyanusu’nun ortasına baklava

18.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint Okyanusu’nun ortasındaki ada ülkesi Mauritus’tan gelen baklava talebi karşılandı.

Hint Okyanusu’nun ortasına baklava

Pandemi dolayısıyla Türkiye’yi ziyaret edemeyen turistler baklava ve Türk lokumu hasretlerini giderebilmek için online siparişe yöneldi. Geleneksel lezzetlerimize olan talep günden güne artıyor. “Madagaskar’dan da, Yeni Zelanda’dan da sipariş alıyoruz” diyen Hafız Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, “Kültür elçiliği vizyonumuz sayesinde her gün daha fazla emek vererek Dünya’ya Türk tatlılarını en kaliteli versiyonuyla sunmayı kendimize görev bildik. Bütün çalışmalarımız sonucunda bugün geldiğimiz noktada, Amerika’dan, Okyanusya’dan kısacası dünyanın dört bir yanından talep görüyoruz. Dünya’nın en kuzeyinde olan Grönland’dan en güneyinde olan Madagaskar’a kadar ürün gönderimlerimiz mevcut” şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNE EN GEÇ 2-3 İŞ GÜNÜNDE ULAŞABİLİYORUZ"

Dünyanın hemen hemen yer yerine ulaşabildiklerini belirten Avni Ongurlar, “Sipariş listelerinde ismini bile duymadığımız Afrika açıklarında bir adayla bile karşılaştığımız oluyor. Fransa’ya 20 saat, diğer Avrupa ülkelerine ve ABD’nin doğu eyaletlerine (New York, Washington vb.) 1 ya da 2 iş günü içinde ulaşım sağlarken, ABD’nin Afrika, Uzakdoğu gibi uzak destinasyonlarına 3 iş gününde ürün gönderebiliyoruz” diye konuştu.

"AYLIK ORTALAMA 3 BİN PAKET GÖNDERİYORUZ"

Bütün gönderileri planlı şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ongurlar, “Raf ömrü kısa olan baklava gibi gıda ürünlerinin bu kadar uzak destinasyonlara rağmen ulaşımını aynı lezzet ile sağlayabilmek çok büyük bir çapa ve plan gerektiriyor. Siparişin alım sürecinden sonra ürün hazırlanmadan ülkelerin gümrük çekim süreçlerini takip etmek durumundayız. Buna rağmen yoğun çalışmalarımızla kaliteyi en hızlı şekilde ulaştırıyoruz. Haftanın 3 günü ortalama 500 kutu yurtdışı gönderimimiz var. Bu rakam aylık 3 bin siparişe denk geliyor. Perşembe ve Cuma günleri ise sadece hafta sonu tatilleri Cuma ve cumartesi olan ülkelere gönderim yapabiliyoruz” dedi.

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"SADECE ODA SICAKLIĞINDA MUHAFAZA EDİLENLERİ GÖNDERİYORUZ"

“Bizim için en önemli başlıklardan biri de tazelik” diyen Avni Ongurlar, “Sütlü tatlıların gönderimini yapamıyoruz. Oda sıcaklığında muhafaza edilebilen ürünlerimizi en geç 3 iş gününde dünyanın en ücra köşesine gönderebiliyoruz. Hedefimiz daima tazelik. Tazeliği korumak için ambalajlarımız, kutularımız özel olarak üretiliyor. Üretim tesisimizden yeni çıkmış gibi, mağazamızdan yeni satın alınmış gibi ürün gönderemezsek, 157 yıllık geleneğimize ihanet etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

"EN UZAK GÖNDERİM NOKTAMIZ: MAURITIUS"

Gönderim yaptıkları en uzak ülkeyi paylaşan Ongurlar, “Porto Riko, Yeni Zelanda, Madagaskar, Filipinler, Tazmanya, Dominik Cumhuriyeti yüzlerce paket ürün gönderdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor. Ancak bugüne kadar en uzak ve en ilginç ülkeye gönderimimiz Mauritius’a oldu. Mauritius Hint Okyanusu’nun ortasında Afrika açıklarında bir ada ülkesi. 3 iş gününde oraya da ürünümüzü gönderebildik” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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