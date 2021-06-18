Hint Okyanusu’nun ortasına baklava

Pandemi dolayısıyla Türkiye’yi ziyaret edemeyen turistler baklava ve Türk lokumu hasretlerini giderebilmek için online siparişe yöneldi. Geleneksel lezzetlerimize olan talep günden güne artıyor. “Madagaskar’dan da, Yeni Zelanda’dan da sipariş alıyoruz” diyen Hafız Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, “Kültür elçiliği vizyonumuz sayesinde her gün daha fazla emek vererek Dünya’ya Türk tatlılarını en kaliteli versiyonuyla sunmayı kendimize görev bildik. Bütün çalışmalarımız sonucunda bugün geldiğimiz noktada, Amerika’dan, Okyanusya’dan kısacası dünyanın dört bir yanından talep görüyoruz. Dünya’nın en kuzeyinde olan Grönland’dan en güneyinde olan Madagaskar’a kadar ürün gönderimlerimiz mevcut” şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNE EN GEÇ 2-3 İŞ GÜNÜNDE ULAŞABİLİYORUZ"

Dünyanın hemen hemen yer yerine ulaşabildiklerini belirten Avni Ongurlar, “Sipariş listelerinde ismini bile duymadığımız Afrika açıklarında bir adayla bile karşılaştığımız oluyor. Fransa’ya 20 saat, diğer Avrupa ülkelerine ve ABD’nin doğu eyaletlerine (New York, Washington vb.) 1 ya da 2 iş günü içinde ulaşım sağlarken, ABD’nin Afrika, Uzakdoğu gibi uzak destinasyonlarına 3 iş gününde ürün gönderebiliyoruz” diye konuştu.