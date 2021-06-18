'Hayriye' biberi yüz güldürecek

Yaşanılan pandemi süreci gıda güvenliği konusunun ülkeler için önemini tekrar gündeme getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda da ata tohumlarının Çukurova bölgesinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında Kasım ayında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile bölgedeki tek tescilli ata tohumu olan ve halk arasında Adana Karaisalı tipi olarak bilinen "Hayriye Biberi"nin bölgede yaygınlaştırılması amacıyla tescilli tohumlardan fideler üretildi. Geçen Nisan ayında Adana ve Mersin’deki çiftçilere dağıtılan fideler toprakla buluşturuldu.

Adana’da 7 çiftçi tarafından kişi başı 5’er dekar alanda ekilen biberler olgunlaşmaya başladı ve Ağustos ayında ki hasatta dekar başına 6-7 ton verim bekleniyor.

"HAYRİYE, HASTALIKLARA DAHA DAYANIKLI BİR ÇEŞİT"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, İHA muhabirine, biberin hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğunu ve bu nedenle verimin yüksek olduğunu söyledi. Tekin, “Adana’nın Karaisalı salçalık biberi meşhurdur. Bu bölgede geçmişte birçok hastalık ile karşı karşıya kaldık. Bu Hayriye çeşidi hastalıklara daha dayanıklı bir çeşit. Hem de verim yönünden çok kaliteli. Eskiden 1 buçuk ile 2 ton arasında alınan verim bu çeşitle 5 buçuk-6 tona yükselecek. Bu fideleri Nisan ayının ortalarında toprakla buluşturduk ve bugüne kadar yetişti. Ağustos ayının ortalarında hasadı yapılacaktır. Beklentimiz dekara 6 ton civarında” diye konuştu.