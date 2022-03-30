Hiperenflasyon nedir? Hiperenflasyon nasıl önlenir?

Hiperenflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının ay içerisinde %50'nin üzerinde artması olarak tanımlanabilir. Bu durum yaşandığında ekmek gibi temel gıdaların fiyatları bile bir günde çok fazla değişebilir ve ekonomi istikrarını tamamen kaybeder. Maliyet artışlarının şiddeti, hiperenflasyonu diğer enflasyon türlerinden ayırmaktadır.

Hiperenflasyon Nedir?

Enflasyon, mal ve hizmetler için artan fiyatların hızının bir ölçüsüdür. Hiperenflasyon ise tipik olarak ayda %50'den fazla olan, hızla yükselen enflasyon olarak tanımlanır. Hiperenflasyon gelişmiş ekonomiler için nadir görülen bir olay olmasına rağmen Çin, Almanya, Rusya, Macaristan, Arjantin gibi ülkelerde tarih boyunca birçok kez meydana gelmiştir.

Hiperenflasyon Neden Olur?

Hiperenflasyonun iki ana nedeni vardır:

Para arzındaki artış

Talep yönlü enflasyon

Bu iki neden genellikle aynı anda gerçekleşir. Savaş ya da geniş çaplı afet gibi zor durumlarda enflasyonu durdurmak için para arzını sıkılaştırmak yerine Merkez Bankası daha fazla para basmayı seçebilir yani para arzını arttırır. Etrafta çok fazla para dalgalanması yaşandığı için fiyatlar da doğal olarak artar.

Tüketiciler bu durumu fark ettiklerinde enflasyonun devam etmesini bekler. Hiperenflasyon nedeniyle yarın daha yüksek fiyatlar ödemekten kaçınmak amacıyla tipik olarak ekipman, makine, mücevher vb. mallara yatırım yapmaya başlanır. Bu uygulama bir kısır döngü başlatır ve başlı başına daha kuvvetli bir hiperenflasyona neden olur.

Fiyatlar yükseldikçe insanlar daha fazla mal biriktirir, bu da mallar için daha yüksek talep yaratır ve fiyatları daha da artırır. Hiperenflasyon azalmadan devam ederse, neredeyse her zaman büyük bir ekonomik çöküşe neden olur.

Hiperenflasyon Olunca Ne Olur?

Hiperenflasyon, diğer para birimlerine kıyasla nispi değer düştüğü için döviz piyasalarında yerel para birimini hızla devalüe eder. Bu durum, yerli para sahiplerini varlıklarını en aza indirmeye ve daha istikrarlı yabancı para birimlerine geçmeye yöneltir.

Şiddetli hiperenflasyon sonuçları içinde yerel ekonominin takas ekonomisine geçmesi gibi olaylar vardır ve bu da iş güveninde önemli etkiler yaratır. Bankalar borç para vermeye isteksiz hale geldikçe, finansal sistemde de sorunlar oluşur.

Hiperenflasyon Nasıl Önlenir?

Hiperenflasyon, enflasyonun normalin çok üstünde ilerlediği fiyatların bir ay içinde ikiye katlanması ve bu nedenle tanımı gereği kontrolden çıkması durumudur. Hiperenflasyon başladığı zaman mevcut ekonomik sistem ile devam etmek imkansıza yakındır ve tamamen baştan yapılanma gerekir.

Diğer ülkelerin, sermaye ve bankacılık dışındaki kaynakların güvenini yeniden kazanmak için yeni bir para biriminin oluşturulması ve hükümet bütçelerine ilişkin kurallar, vergi gelirlerindeki eksikliklere zamanında yanıt verilmesi, belki de önemli bir ham madde ihracatının ulusallaştırılması veya en azından yeterli düzeyde olması gerekir. Asgari devlet hizmetlerini finanse etmek için istikrarlı bir gelir kaynağına güvenilebilecek piyasa oranları dahilindeki telif haklarına bakılması lazımdır.

Etkili olduğu kanıtlanmış olan belirli ekonomik bağımsızlık sağlayan ilkeler izlenmelidir. Yeni para biriminin yeni harcama limitleri konusunda, harcamaların mevcut nakitle sınırlı olduğu ve açıkları desteklemek için borçlanmanın gerekli olduğu yeni kurallara uyulmalıdır.

Bir işletme iyi gelişmiş bir iş planına sahip bir bankaya gider gibi çok yıllı bir plan hazırlamalı ve ülkenin en büyük ticaret ortaklarına yaklaşmalı ve bir plan kurmalıdır. Yakın vadede ve önümüzdeki birkaç yıl içinde bekleyebilecekleri yeni para biriminde tahvil alımları yapılmalıdır. Gözden geçirilmiş bir harcama planı uygulanabilir.

Alternatif olarak, yeni bir para biriminin hayatta kalmasının mümkün olmadığına inanılıyorsa, hükümet resmi para birimi olarak başka bir güçlü hükümetin para birimini kullanmayı düşünebilir.

Almanya'da Hiperenflasyon Dönemi

Almanya, hiperenflasyon geçiren büyük ülkelerden biridir. 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Almanya, yüksek borçlar ve masraflar ile baş başa kaldı. Hükümet, döviz satın almak ve borcunu ödemek için ulusal para birimi ile para basmaya başladı.

Daha fazla para basıldıkça, para hızla değerini kaybetti. Ancak krizin en kötüsü, Almanya'nın 1923'te ödemeleri kaçırması ve Fransız ve Belçika birliklerinin Almanya'nın endüstriyel kalbi olan Ruhr Vadisi'ni işgal etmeye ve sabit varlıklarla ödeme talep etmelerine yol açmasından sonra geldi. Bu da grevlere ve üretimin durdurulmasına yol açtı.

Ekim 1923'te enflasyon ayda %29.500'e yükseldi. Fiyatlar her üç-dört günde bir ikiye katlandı. İnsanlar maaşlarını bavullarda topladı.

Almanya Hiperenflasyondan Nasıl Kurtuldu?

Almanya hükümeti 1923 yılında tarım arazisi tarafından desteklenen yeni bir para birimi olan Rentenmark'ı tanıttı. Böylece fiyatlar istikrar kazandı. Almanya'nın borçlu olduğu ülkeler de ayrıca savaş ödemelerini yeniden yapılandırmayı kabul etti.



