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Hızlı büyümeye zorunlu düzenleme! E-ticaret yasası mayısta Meclis'te

13.04.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren düzenlemenin yasalaşmasından sonra şimdi de e-ticaret için kolları sıvadı. Mayısta Meclis’e sunulacak kanun teklifi öncesinde çalışmalar hız kazanırken, online ticaret platformları ziyaret edilecek ve farklı kesimlerin görüşleri alınacak.

Hızlı büyümeye zorunlu düzenleme! E-ticaret yasası mayısta Meclis'te

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) 2021 yılına ait e-ticaret verilerini paylaştı. Buna göre geçen yıl e-ticaret hacmi 381,5 milyar lira oldu. 2022'de ise sektör cirosunun 560 milyar TL'yi geçeceği öngörülüyor. Sipariş sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede ulaştı.

e-ticarette 381,5 milyar liralık dev ciro!e-ticarette 381,5 milyar liralık dev ciro!

Her geçen gün daha da büyüyen e-ticaretin düzenlenmesi içinse çalışmalar hız kazandı. Yenişafak’ta yer alan haberde AK Parti hükümeti, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında gaza bastı. Tüketicilerden gelen şikayet ve dava konusu olan alanların üzerinde çalışıldığı kanun teklifi hazırlıkları kapsamında, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu AK Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet önümüzdeki günlerde bazı popüler e-ticaret platformlarını ziyaret edecek. Bu sayede, sektör şirketlerinin de öneri ve istekleri dinlenecek.

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HIZLI BÜYÜME DÜZENLEMEYİ ZORUNLU KILDI

İncelemelerde bulunacak heyet, sistemin işleyişi hakkında bilgi alacak. Platformların da karşılaştığı sorunları, düzenlemeye ilişkin görüş ve önerileri dinleyecek. Ziyaretlerin ardından düzenlemeye son şekli verilecek. Kanun teklifinin mayıs ayında Meclis’e sunulması bekleniyor. AK Parti kurmayları, e-ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekerken, sektördeki bu hızlı büyümenin bir düzenlenmeyi de ihtiyaç haline getirdiğini dile getirdi. Yapılacak düzenlemeyle hem tüketici, hem üretici hem de ihracatçının maksimum düzeyde korunmasının amaçlandığını aktaran kurmaylar, “Optimum düzeyde gerçekleşen bir dengeyi bularak böyle bir çalışmayı yapacağız” ifadesini kullandı.

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ALDATANA YAPTIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da daha önce açıkladığı ve hazırlıkları devam eden tüketiciye yönelik dört düzenlemeden biri olan e-ticaret düzenlemesiyle, ürünün görseldekiyle aynı olmaması ve ayıplı çıkması gibi sözleşmeye aykırı davranan satıcılara yaptırım getirilmesi gündemde. Yine internet üzerinden satış yapan firma ya da kişilerin sorumluluk alanlarının belirlenmesine yönelik adımların atılması bekleniyor. Tüketicilerin daha fazla mağdur olmaması için dava süreçlerinin kısaltılması da üzerinden çalışılan bir başka konu. Hazırlanacak yasa tasarısının küreseldeki en iyi örneklerle kıyaslanarak tamamlanacağı öğrenildi. E-ticaretteki yapının ve işleyişin gittiği yöne göre öncü bir çalışma hazırlanacak.

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TİCARETTEKİ PAYI ARTIYOR

2021 yılında e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak yüzde 5,1’e yükseldi. e-Ticaretin genel ticarete oranının en yüksek olduğu ay yüzde 20,4 ile yoğun e-ticaret kampanyalarının yaşandığı kasım olurken bu ayı yüzde 19,9 ile mayıs takip etti. Türkiye’de geçen yıl 18-70 yaş için kişi başına düşen e-ticaret harcaması bir önceki yıla göre yüzde 69 artış göstererek 4 bin 749 liraya çıktı. İstanbul’da kişi başına düşen harcama 6 bin 324 lira, Ankara’da 3 bin 795 lira ve İzmir’de 3 bin 400 lira olarak gerçekleşti.


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