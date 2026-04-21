FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Bursa-Ankara ulaşım altyapısını güçlendirecek yüksek hızlı tren projesinde geri sayım başladı. 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattın 2026 yılı içinde test sürüşleri planlanırken, yıl sonunda ise hizmete alınması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Bursa ile Ankara arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşmesi hedeflenen hızlı trenin Bursa-Ankara arasındaki rayları dron ile görüntülendi.

Bursa-Yenişehir-Osmaneli'yi kapsayan hızlı tren projesinde sona gelindi. Bursa'nın ekonomisinden turizmine kadar birçok konuda olumlu etkiye sahip olacak hızlı tren projesi, 2026 yılı sonunda bitmesi hedefleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksek hızlı tren hattı şantiye alanında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba'nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve ilgili yöneticileri de hazır bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'nın hatta Marmara'nın en büyük projelerinden biri olan 106 kilometrelik hızlı tren hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, "Bursa'nın ulaşımına nefes aldıracak, ekonomisine güç katacak bu büyük yatırım Marmara bölgesine hayırlı olsun. 2026 yılı bizim için çok önemli. Bursa ve hatta Marmara'nın en büyük projelerinden bir tanesi diyebiliriz. 106 kilometrelik hızlı tren hattımızın faaliyete geçirilmesiyle alakalı bugün proje müellifi arkadaşlarla beraber seyrini incelemiş olduk. Kısmetse önümüzdeki süreç içerisinde 4'üncü, 5'inci ay itibarıyla büyük ihtimalle elektrik sistemleri ile alakalı sistemler devreye konmuş olacak. 7'inci ay itibarıyla da test treninin raylara inerek testlere başlamış olmasını bekliyoruz. Ardından da 2026 yılı sonuna doğru hayırlısıyla Bursalı hemşehrilerimizin hızlı tren hattımız faaliyete girmiş olacak. Sadece bununla bitmiyor tabi. Biliyorsunuz gar bölgesine kadar olan Emek-Şehir Hastanesi hattının da faaliyete geçmesi bizim için çok önemli. Müteahhit firmamız da burasını kısmetse hızlı trenin faaliyete geçmesiyle beraber Emek-Şehir Hastanesi hattımızın da faaliyete geçirmiş olacak. Bu bizim için büyük bir entegrasyon aslında. Bursa özelinde baktığımızda 2026 sonuna kadar hayırlısıyla hızlı trenimiz ve şehir hastanesi raylı sistemimiz de faaliyete geçmiş olup Bursalıların hizmetine geçmiş olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Başkanvekili Biba ise, "Bursa'mızda biliyorsunuz hat olarak Kestel'den başlayıp işte üniversiteye kadar uzanan bir hattımız var. Oradan da T2 hattımız vardı. Ama bu Bursalı hemşehrilerimizin tabi bu raylı sistemdeki ihtiyacını karşılamıyor. Uzun süredir bununla ilgili yapılan çalışmalarımız var, ara bağlantılarımız var. Bunlarla ilgili de az önce hep beraber konuyla alakalı istişarelerimizi ettik. Tabi ki en kısa sürede bununla ilgili bir aksiyon alma konusunda neticelendirmeye çalıştık toplantımızı. Yani umuyoruz ki en kısa zamanda Bursalı hemşehrilerimizin de beklediği ve sevineceği projelerle yakın zamanda başlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Ankara Bursa hızlı tren
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.