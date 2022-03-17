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Hızlı tren hattı için İngiltere'den Türkiye'ye rekor finansman

17.03.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, tarihinin en büyük altyapı ihracat finansmanını Ankara-İzmir hızlı tren hattı için sağlayacak. Bu kapsamda Ankara-İzmir Limanı arasında yapılacak 503 kilometrelik hızlı tren projesi için 2,3 milyar dolarlık finansman sağlanacağı duyuruldu.

Hızlı tren hattı için İngiltere'den Türkiye'ye rekor finansman

İngiltere şimdiye kadar yapılan en büyük altyapı finansmanını Türkiye'ye sağlayacak. Finansman Ankara ve İzmir Limanı arasında yapılacak elektrikli tren yolu yapımında kullanılacak. Finansman projesini Credit Suisse ve Standart Chartered Bank yönetecek.

Geçtiğimiz yıl COP26 konferansına ev sahipliği yapan İngiltere’nin Ticaret Bakanı bu anlaşmanın Türkiye’nin ulaştırma sektöründe karbon emisyonunu düşürerek ülkenin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını belirtti.

2,3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye, İngiltere için kritik bir ticaret ortağı. Bu yönden bakıldığında İngiltere’nin en büyük dış altyapı finansman anlaşmasının güçlü bir devamlılığa sahip olması gayet normal” ifadelerini kullandı. Bakan, UK Export Finance’in (UKEF) 503 kilometrelik yüksek hızlı tren yolu yapımı için 2,3 milyar dolarlık finansman sunacağını söyledi.

Projede ray sinyalizasyon ve elektrik sistemlerinin yapımını içeren anlaşmanın İngiliz şirketlere verilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati anlaşmanın yeşil finansman yapısına sahip olacağını açıkladı. Bakan Nebati, “İngiltere ile uzun süredir devam eden güçlü işbirliğinden çok memnunuz ve bu birlikteliği ileride daha da güçlendirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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