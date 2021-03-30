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Hizmet ÜFE iki yılın zirvesinden düşüşe devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 10:50 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,46 artış gösterdi.

Hizmet ÜFE iki yılın zirvesinden düşüşe devam ediyor

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,46 artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 20,16 ARTTI

Buna göre, H-ÜFE 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,46 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 26,45 arttı

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 26,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,75 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,06 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 16,70, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,38 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 1,05 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,13, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,97 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,17 azalış gerçekleşti.

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Yıllık azalış yüzde 7,06 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetleri yıllık yüzde 7,06 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 63,94, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 38,37, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 5,71 ile hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 5,71, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerinde yüzde 3,32, konaklama hizmetlerinde yüzde 1,79 azalış gerçekleşti. Buna karşılık büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 5,24, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 4,81, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 4,35 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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