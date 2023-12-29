FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

29.12.2023 16:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) kasımda yıllık yüzde 77,36, aylık yüzde 0,46 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin hizmet üretici enflasyonuna işaret eden hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ekimde yıllık yüzde 76,99, aylık yüzde 1,21 arttığı açıklanan H-ÜFE, kasım ayında yıllık yüzde 77,36, aylık yüzde 0,46 arttı.

Yıllık H-ÜFE'de, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92 bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,88, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,75 artış gerçekleşti.

Aylık H-ÜFE'de ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,78 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,12 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,23 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 125,25 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 125,13 ile peyzaj hizmetleri ve yüzde ile 111,98 veterinerlik hizmetleri oldu. Aylık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektör de yüzde 4,56 veterinerlik hizmetleri olurken, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 4,27, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,09 arttı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi indirimi tartışılmıştı; Spor Toto'dan açıklama geldiVergi indirimi tartışılmıştı; Spor Toto'dan açıklama geldi
Moody's 2024 takvimini açıkladı: Türkiye ilk sıradaMoody's 2024 takvimini açıkladı: Türkiye ilk sırada
İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisiİşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Anahtar Kelimeler:
Endeks Üretici fiyat
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmayabilir!

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmayabilir!

Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Asgari ücret açıklandı, zam yağmuru başladı! 'Etiket değiştirme mesaisi'

Asgari ücret açıklandı, zam yağmuru başladı! 'Etiket değiştirme mesaisi'

Gözler memur ve emekli zammında: İşte masadaki oran

Gözler memur ve emekli zammında: İşte masadaki oran

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.