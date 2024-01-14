FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hizmet yılı krizi: Öğretmene eksik maaş yattı, itiraz üzerine çözüldü

Hizmet yılı krizi: Öğretmene eksik maaş yattı, itiraz üzerine çözüldü

14.01.2024 15:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli bir öğretmenin hizmet yılının yeniden hesaplanarak, aylığının artırılmasını sağladı.

Hizmet yılı krizi: Öğretmene eksik maaş yattı, itiraz üzerine çözüldü

Kurumun kararına göre, geçen yıl emekli olan öğretmenin aylığı, hizmet süresi 24 yıl 8 ay olmasına rağmen 23 yıl üzerinden hesaplanarak bağlandı.

Emekli aylıklarının eksik yatırılması nedeniyle mağdur olduğunu belirten emekli öğretmen, hizmet süresinin yeniden hesaplanması ve farkın emekli aylığına yansıtılması adına KDK'ye başvurdu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, başvuruyu inceleyen KDK, talebin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile temasa geçti.

Başvurucunun bir dönem isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik primi ödediğini ve eksik ödemenin bu dönemin hesaplanmamasından kaynaklandığını tespit eden SGK, fiili hizmet süresinin yeniden hesaplanmasının ardından eksik bağlanan aylığının yükseltildiğini KDK'ye bildirdi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelirlerini katladı: Posta sektöründe e-ticaret etkisiGelirlerini katladı: Posta sektöründe e-ticaret etkisi
Türkiye ile Libya enerjide işbirliğini ileri seviyeye taşıyacakTürkiye ile Libya enerjide işbirliğini ileri seviyeye taşıyacak
SGK listeyi güncelledi! Erkenden emekli olabilirsiniz! SGK listeyi güncelledi! Erkenden emekli olabilirsiniz!
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen emekli
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis gündeminde

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis gündeminde

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Sakın macera aramayın

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Sakın macera aramayın

Ek zam sonrası seyyanen artış mı gelecek?

Ek zam sonrası seyyanen artış mı gelecek?

İşsizlik maaşında yeni dönem!

İşsizlik maaşında yeni dönem!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.