Hobi bahçelerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım arazilerinin bölünerek üzerine çeşitli yapılar inşa edilmesiyle gündeme gelen "hobi bahçeleri" tartışması, Resmî Gazete’de yayımlanan yasa ile yeni bir boyut kazandı.

Kamuoyunda endişe yaratan toplu yıkım söylentilerine açıklık getiren düzenleme, tarım arazilerini koruma amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı caydırıcı yaptırımlar içeriyor.

TOPLU YIKIM İDDİALARI YASA İLE NETLEŞTİ

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, "Tüm hobi bahçeleri yıkılacak" yönündeki iddiaların yasal bir karşılığı olmadığı görüldü.

Yeni kanunda, mevcut hobi bahçelerinin topluca yıkılmasına dair yeni bir hüküm yer almıyor. Yasanın temel odak noktasını, mevcut durumdan ziyade gelecekteki tarım arazisi ihlallerinin önüne geçmek ve yeni kaçak yapıların oluşmasını engellemek oluşturuyor.

ELEKTRİK-SU YASAĞI

Tarım arazilerine izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek.

100 BİN TL CEZA

Bu kurala aykırı hareket ederek kaçak yapılara abonelik sağlayan kişi veya kurumlara, bağlanan her bir abonelik için 100 bin TL idari para cezası kesilecek.

TİNY HOUSE VE KONTEYNERLER DE DÜZENLEMEYE DAHİL EDİLDİ

Yeni yasal altyapı, sadece betonarme ya da kalıcı yapıları değil, taşınabilir barınma çözümlerini de kapsıyor. Son yıllarda tarım arazilerinde kullanımı hızla artan konteyner, prefabrik yapılar ve tekerlekli küçük evler (tiny house) izinsiz olmaları durumunda aynı abonelik yasaklarına ve ceza yaptırımlarına tabi tutulacak.

MEVCUT HOBİ BAHÇELERİNİ NE BEKLİYOR?

Kanunda mevcut yapıların tasfiyesine yönelik doğrudan yeni bir madde bulunmasa da, getirilen katı altyapı kısıtlamaları ve yüksek para cezaları nedeniyle bu alanların fiili kullanımının zamanla zorlaşacağı tahmin ediliyor.

ALKOLLÜ İÇKİLERDE REKLAM DÜZENLEMESİ

Düzenlemeyle alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletildi. Buna göre, alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22-06 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek.

Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.

Yürürlüğe giren yasada 2/B arazilerine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Şeker Kanunu, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) görev alanı ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.