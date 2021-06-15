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Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor

15.06.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da eşiyle birlikte hobi olarak çilek yetiştirmeye başlayan itfaiye çalışanının ürünleri henüz tarladayken alıcı buluyor.

Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan Mehmet Ceyhan (35), Çatak Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıl önce küçük bir alanda eşiyle "yediveren" olarak adlandırılan albion cinsi çilek üretimine başladı.

Hobi olarak yöneldikleri bu işte yoğun taleple karşılaşan ve üretim alanını 2 dönüme çıkaran çift, siparişlere cevap vermeye çalışıyor.

"HEDEFİMİZ ÜRETİMİ DAHA DA ARTIRMAK"

Ceyhan, organik çilek yetiştirdiklerini belirterek, "Hedefimiz, üretimi daha da artırmak. Bolumuza bu çileği sunmak istiyoruz. İlgi çok fazla. Çileğimizi tadanlar daha fazla alıyorlar ve buna yetişemiyoruz şu an, çileği çoğaltacağız." dedi.

Bu yıl hava şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Ceyhan, "Üretim, miktar olarak düştü. Bunun temizliğini yaparak ikinci mahsulümüzde çileği vatandaşımıza sunacağız." diye konuştu.

Ceyhan, çileğin kilogram fiyatının 18 lira olduğunu, müşterilerin hiçbir ilaç kullanmadan yetiştirdikleri ürünü almak için tarlaya kadar geldiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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