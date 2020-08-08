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Hobi olarak üretmeye başladı! Şimdi birçok ülkeye ihraç ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2020 09:02 | Son Güncelleme

Kütahya'da 30 yıldır oto döşeme ustası olarak çalışan İbrahim Önsay (47), kamp merakı yüzünden ürettiği araç üzerine monte edilen çadırları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından çok sayıda sipariş aldı. Önsay, açtığı atölyede ürettiği çadırları kısa süre içinde birçok ülkeye ihraç etmeye başladı.

Hobi olarak üretmeye başladı! Şimdi birçok ülkeye ihraç ediyor

1980 yılında babasının yanında oto döşemecisi olarak işe başlayan İbrahim Önsay, kamp merakı nedeniyle araç üzerine monte edilen kamp çadırı üretmeye karar verdi. Önsay, kendi imkanları ile ürettiği çadırları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından çok sayıda sipariş almaya başladı. Önsay, siparişleri yetiştirmek için 20 kişinin çalıştığı bir atölye kurdu.

'20 KİŞİYE EKMEK KAPISI OLDU'

Bir ayda yaklaşık 150 çadır ürettiklerini ve Avusturya, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelere gönderdiklerini belirten Önsay, "Babamın yanında oto döşemeci olarak işe başladım. 2015 yılında bir arkadaşım Almanya'dan şu an yaptığımız çadırdan getirdi. Ben kamp meraklısı olduğum için böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Önce kendi imkanlarımla çadır yaptım. Daha sonra bu çadırları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Çok fazla sipariş gelince atölye kurmaya karar verdim. Başta eşim, dostum olmak üzere 20 kişiye ekmek kapısı oldu. Bir çadır ile başladım ama şimdi 20 kişi ile çadır üretir duruma geldik. Şu anda Avusturya, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Aylık 150 çadır üretiyoruz. Hedefimiz daha seri üretim ile 300 çadır üretmek. Oto döşemecisiydim, o işi bırakıp çadır işini mesleğimiz haline getirdik" dedi.

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Kaynak: DHA


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