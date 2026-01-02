Honda’dan Türkiye için radikal karar: Civic satışları durduruldu, fiyatlara zam geldi

Türkiye otomotiv pazarında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Honda, uzun yıllardır en çok satan modeller arasında yer alan Civic’i Türkiye ürün gamından çıkarma kararı alırken, sektör kulislerinde bu adımın arkasında değişen tüketici tercihleri ve yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin olduğu konuşuluyor.

Honda kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Civic modeli artık Türkiye'de satılmayacak. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Honda yetkilileri, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre ise Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna eklenen yüzde 25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili oldu.

Öte yandan Honda, yeni yılda modellerine zam yapma kararı aldı.

İşte Honda'nın yeni yıl fiyat listesi:

Honda Jazz

Aralık 2025 başlangıç fiyatı: 1.730.000 TL

Ocak 2026 başlangıç fiyatı: 1.880.000 TL

Type-R

Aralık 2025 başlangıç fiyatı: 5.490.000 TL

Ocak 2026 başlangıç fiyatı: 5.500.000 TL

CR-V e:HEV

Aralık 2025 başlangıç fiyatı: 6.150.000 TL

Ocak 2026 başlangıç fiyatı: 6.160.000 TL

HR-V e:HEV

Aralık 2025 başlangıç fiyatı: 2.330.000 TL

Ocak 2026 başlangıç fiyatı: 2.389.000 TL