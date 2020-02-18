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HSBC 3 yılda 35 bin kişinin işine son verebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

HSBC CEO'su Quinn, bankanın üç yıl içerisinde 35 bin kişinin işine son verebileceği belirtti.

HSBC 3 yılda 35 bin kişinin işine son verebilir

HSBC Holdings Plc CEO'su Noel Quinn, yaptığı açıklamada bankanın üç yıl içerisinde en fazla 35 bin kişinin işine son verebileceğini belirtti.

Noel, çalışan sayısının 235 binden 200 bine yaklaştırılacağını öngördüğünü belirtti. Söz konusu rakam bankanın iş gücünün yüzde 15'i civarına denk geliyor.

Hong Kong protestoları ve koronavirüs gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya olan banka, ayrıca, 4,5 milyar dolarlık maliyet kısıntısı hedefliyor. Londra merkezli HSBC karının büyük kısmını Asya'da yapıyor.

Yıllık bilanço rakamları açıklamasında konuşan Quinn, "İşimizin bazı kısımları kabul edilebilir getiri sağlamıyor. Bu nedenle yatırımcıların getirisini artıracak revize edilmiş bir planın çerçevesini çiziyoruz" dedi.

Banka 4. çeyrekte 4.3 milyar dolar vergi öncesi düzeltilmiş kar elde etti. Beklenti 3.9 milyar dolar idi. HSBC'nin Hong Kong'da işlem gören hisse senetleri altı ayın en sert kaybın kaydederek yüzde 3,2 geriledi.

KAYNAK:Bloomberg

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HSBC, işten çıkarma,

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