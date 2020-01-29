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HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

HSBC'nin maliyet azaltma programı kapsamında Türkiye'den çıkmayı değerlendirdiği bildirildi. HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

HSBC geçici CEO Noel Quinn döneminde, daha büyük çaplı maliyet azaltma önlemleri kapsamında Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre HSBC ayrıca Ermenistan, Yunanistan ve Umman’ın da dahil olduğu diğer ülkelerden de çıkmak istiyor.

HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

1990’DAN BERİ TÜRKİYE’DE

HSBC, 1990 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Kurumsal Bankacılık ve yatırım bankacılığı, bireysel bankacılık ve birikim yönetimi alanlarında hizmet sunuyor. HSBC Türkiye, şubeleri, telefon bankacılığı, ATM bankacılığı ve dijital bankacılık kanallarıyla müşterilerine finansal çözümler sunma alanında da faaliyet gösteriyor.

Merkezi Londra'da bulunan ve dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biri olan HSBC Grubu; bugün Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 65 ülke ve bölgede yaklaşık 3 bin 800 ofisiyle hizmet veriyor.

KAYNAK: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
HSBC, türkiye,

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