FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hububat ihracatında yüzde 41’lik artış

Hububat ihracatında yüzde 41’lik artış

10.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,86 artış ile nisan ayı ihracatımız 753 milyon 377 bin dolar oldu. Birliğimiz (İHBİR) ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında artışla 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Hububat ihracatında yüzde 41’lik artış

2021 yılında Birlik (İHBİR) olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, nisan ayında yüzde 41 oranında artışla İstanbul’daki diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliklerini koruduklarını kaydetti.

Okutur ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamalara şöyle devam etti:

“2021 nisan ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz 166 ülke arasında; yüzde 48,36 değer bazında artışla ABD, yüzde 10,62 değer bazında artışla Irak ve yüzde 19,81 değer bazında artışla Almanya öne çıkan ülkeler arasında yerini aldı. Birliğimiz, ocak-nisan döneminde yüzde 18,73 oranında artışla 781 milyon 520 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.”

İHBİR YÜKSELEN GRAFİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamın her alanında önemli değişikliklere sebep olduğunu söyleyen Başkan Okutur, “Sağlık alanında, tarımda ve bunlara bağlı diğer sektörlerde, eğitimde, iş hayatında oldukça büyük değişiklikler yapıldı. Tarımsal alanda, tarımsal alanların kullanımı daha efektif, amaca uygun bir şekilde kullanılmaya başlandı. İnsanların beslenmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için gıdanın öneminin arttığı zorlu süreçlerde gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmamız, büyük bir avantaj oldu. Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı” diye konuştu.

“DOĞRU VE GÜVENİLİR İHRACAT İÇİN ONLİNE KONFERANSLARIMIZA BAŞLADIK”

İHBİR olarak üyelerin yurt dışı potansiyel müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla online ve ücretsiz olarak konferanslar düzenlemeye başladıklarını söyleyen Başkan Okutur, doğru ve güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için "Şekerli Mamuller” sektörüne yönelik konferans düzenlediklerini ve diğer sektörlere yönelik konferansların da yapılacağını ifade etti. Bu bağlamda, İHBİR’in iş birliklerinden biri olan ‘veri tabanı platformu’ yetkilileri ile bir araya geldikleri konferansta; üretim, pazarlama, mevzuat gibi alanlarda sektörün problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri getirmek ve hedef pazarlara yönelik çalışma faaliyetlerini geliştirmek üzere görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Düzenli olarak fuar ve alım heyetleri çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Okutur, “İhracatçı firma sayısını çeşitlendirmek ve ihracat yapılan ülke sayısını çoğaltmak için gerek fiziki gerek dijital ortamlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Pandemiye rağmen yükselmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“ŞEKERLİ MAMULLER VE PASTACILIK ÜRÜNLERİNİN İHRACATI ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Okutur, nisan ayında 166 ülkeye toplamda 205 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyleyerek, ocak-nisan döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. En fazla ihracat yapılan ürün gruplarını açıklayan Okutur, "Şeker ve şekerli mamul ihracatımız nisan ayında yüzde 72,12 değer bazında; pastacılık ürünleri ihracatımız yüzde 36,12 değer bazında; kakaolu mamuller ihracatımız ise yüzde 73,71 değer bazında artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Çarpıcı tazminat açıklamasıSon dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Çarpıcı tazminat açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatıİşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte hükümetin 3 aşamalı planı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte hükümetin 3 aşamalı planı

Bakan duyurdu, bugün hesaplarda!

Bakan duyurdu, bugün hesaplarda!

Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek açıklama!

Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek açıklama!

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Ripple'dan 'balina cüzdan' açıklaması!

Ripple'dan 'balina cüzdan' açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.