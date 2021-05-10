Hububat ihracatında yüzde 41’lik artış

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamın her alanında önemli değişikliklere sebep olduğunu söyleyen Başkan Okutur, “Sağlık alanında, tarımda ve bunlara bağlı diğer sektörlerde, eğitimde, iş hayatında oldukça büyük değişiklikler yapıldı. Tarımsal alanda, tarımsal alanların kullanımı daha efektif, amaca uygun bir şekilde kullanılmaya başlandı. İnsanların beslenmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için gıdanın öneminin arttığı zorlu süreçlerde gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmamız, büyük bir avantaj oldu. Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı” diye konuştu.

2021 yılında Birlik (İHBİR) olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, nisan ayında yüzde 41 oranında artışla İstanbul’daki diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliklerini koruduklarını kaydetti.

“DOĞRU VE GÜVENİLİR İHRACAT İÇİN ONLİNE KONFERANSLARIMIZA BAŞLADIK”

İHBİR olarak üyelerin yurt dışı potansiyel müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla online ve ücretsiz olarak konferanslar düzenlemeye başladıklarını söyleyen Başkan Okutur, doğru ve güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için "Şekerli Mamuller” sektörüne yönelik konferans düzenlediklerini ve diğer sektörlere yönelik konferansların da yapılacağını ifade etti. Bu bağlamda, İHBİR’in iş birliklerinden biri olan ‘veri tabanı platformu’ yetkilileri ile bir araya geldikleri konferansta; üretim, pazarlama, mevzuat gibi alanlarda sektörün problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri getirmek ve hedef pazarlara yönelik çalışma faaliyetlerini geliştirmek üzere görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Düzenli olarak fuar ve alım heyetleri çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Okutur, “İhracatçı firma sayısını çeşitlendirmek ve ihracat yapılan ülke sayısını çoğaltmak için gerek fiziki gerek dijital ortamlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Pandemiye rağmen yükselmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.