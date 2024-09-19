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Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı! Kirayı yapay zeka belirleyecek

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 20:54
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Kiracı ve ev sahiplerini şaşırtacak bir haber daha geliyor. Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Daha önceden adli mekanizmada yapay zekadan faydalanılmamıştı fakat mahkeme karar verdi. Kirayı artık yapay zeka belirleyecek. İşte o örnek...

Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı! Kirayı yapay zeka belirleyecek

Bir yanda kiracılar diğer yanda ev sahipleri... Kira bedeli tartışmalarında yeni dönem başladı. ATV'nin haberine göre; Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Mahkeme kirayı yapay zeka belirlesin kararı verdi.

Avukat Mahmut Tarhan, "Güvensizlik demeyeyim ama yapay zekaya güven artışı hususunda evet ilerleme var." dedi.

EV SAHİBİ KİRAYI 4 BİN TL'DEN 12 BİN TL'YE ÇIKARTMAK İSTEDİ!

Mahkemeye taşınan olay İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşandı. Mahkemeye taşınan olayda ev sahibi 4 bin TL'lik kirayı 12 bin TL'ye çıkartmak istedi. Kiracı ise kabul etmedi.

Kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı. Ara bulucuya gidildi olmadı. Mahkemeye gidildi. Mahkeme 'kira ücretini yapay zeka belirleyecek' dedi.

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Ev sahibi Mahmut Atıcı "Biz 12 bin TL istedik kiracı hiç yanaşmadı. Mahkemeye gidin dedi" ifadelerini kullandı. Avukat Mahmut Tarhan, "Bilirkişi 12.500 gibi komik bir rakam buldu. Şu an 20 bin liranın üzerinde olduğunu biliyoruz o bölgede" dedi.

"MAHKEME KİRA TESPİTİNİ YAPAY ZEKANIN YAPMASINA KARAR VERDİ"

Bilirkişinin rakamı olan 12.500 liraya da itiraz edildi. Mahkeme kira tespitini yapay zekanın yapmasına karar verdi.

Ev sahibine, 'Yapay zekanın kaç para kira belirlemesini murad ediyorsunuz?' diye sorulduğunda ev sahibi şu yanıtı verdi;

"Onu ilk olduğu için bilemiyorum ama en az 15 belirlemesini bekliyorum" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA BİRÇOK RAKAM VE HESABA HIZLI ULAŞABİLİYOR"

Avukat Mahmut Tarhan konuyla ilgili, "Aynı bilirkişilere yine aynı görevi verdi. Yeniden hesaplanması için fakat yapay zekadan yararlanması hususunda da ara karar oluşturuldu. Birçok rakam, hesap, daha önce oluşturulmuş kararlar. Bunlara yapay zeka çok daha hızlı ulaşabiliyor.

Yapay zeka bölgedeki diğer evlerin kirasına,evin yaşına, konumuna bakarak kirayı yeniden belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira ev sahibi
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