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Hükümet harekete geçti! 50 milyar TL'lik yeni kredi paketi geliyor

12.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi için harekete geçti. 50 milyar liralık yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi ile ilgili merak edilen her şey belli oldu. Yeni paketinden kimler yararlanacak? İşte kredi paketiyle ilgili detaylar...

Hükümet harekete geçti! 50 milyar TL'lik yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 50 milyar liralık destek paketi için çalışmalar başladı. Hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi açmaya hazırlanıyor.

50 milyar lira tahsis edilmesi planlanan program doğrudan ihtiyaç sahibi firmalara ulaşacak, İhracatçı ve imalatçı KOBİ'ler öncelikli olarak yararlanacak.

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KOBİ'LERE ÖNCELİK VERİLECEK

Kredi paketinin 35 milyar liralık bölümü, işletme ve yatırım sermayesine ihtiyaç duyan firmalara tahsis edilecek.

Teminat engeline takıldığı halde üretime ve istihdama devam eden şirketlere de 15 milyar liralık limit tanımlanacak.

İSTİHDAM, İMALAT VE İHRACAT TAAHHÜDÜ BEKLENİYOR

TRT'de yer alan habere göre, krediye başvuracak şirketlerden istihdamlarını korumaları beklenecek,
imalat ve ihracat taahhütlerinin bulunup bulunmadığına bakılacak.

Kredi, firmanın üretim ve ihracat için gereksinim duyduğu ara malı ve makine yatırımları için 'proforma fatura' karşılığı satıcılara aktarılacak.

Hazırlanan paketle kredi genişlemesinin kontrol altına alınması hedefleniyor. Kullanılan TL kredilerin döviz alımına gitmesinin önlenmesi de amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kredi
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