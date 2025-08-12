Hükümet ilk zam oranını açıkladı! Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor

Memur ve emekliyi ilgilendiren zam görüşmelerinde bugün hükümetten ilk teklif geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam görüşmelerinde Memur-Sen talebini günler öncesinden açıklamıştı. Bugün ise hükümetten zam teklifi geldi.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NEYDİ?

Memur-Sen 2026-2027 toplu sözleşmedeki talebini şu şekilde açıklamıştı:

2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;

{10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Toplamda yüzde 88

2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;

{7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Toplamda yüzde 46

"MEMURUN MAAŞI DÜŞÜK"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Sen'in teklifleri çok yüksek' gibi cümle kuruyor. Memur- Sen'in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük" sözlerini kullanmıştı.

Bugün ise hükümetten milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşmesinde ilk zam teklifi masaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada ilk teklif şu şekilde oldu:

2026 ilk 6 ay için yüzde 10. ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam teklif edildi.

MEMUR-SEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Zam teklifinin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın basın açıklamasında bulundu. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:



"19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor.

Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterini bu teklif sağlıyor mu, buradan kamu işverenine soruyorum.

Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Teklif demiyorum, bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan, farazi oluşturulmuş rakamlardır.

Geride kalan sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi teklifler gelmesini, sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz"