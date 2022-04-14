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Hükümetten gıda fiyatları için yeni hamle! Anlık olarak takip edilecek

14.04.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümetten gıda fiyatları için yeni adım geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin ekonomi kurmayları enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürmüştü.

Hükümetten gıda fiyatları için yeni hamle! Anlık olarak takip edilecek

Hükümet gıda fiyatları konusunda harekete geçti. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun, son toplantısında, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Kurulun, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

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ÜRÜN TAKİBİ ANLIK YAPILACAK

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü.

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İLAVE ÖNLEMLER ALINDI

Toplantıda, enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilirek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.

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20 TEMEL ÜRÜNE SABİT FİYAT ÖNERİSİ

AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürmüştü. Çalışmalarına devam ettiği belirtilen öneriye göre, un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek.

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