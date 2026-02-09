FİNANS

Hükümetten o sektöre yeni düzenleme: Maaştan otomatik kesilecek

Algoritma aracılığı ile iş dağıtan yerli ve uluslararası dijital platformlarda çalışanlar için yeni düzenleme geliyor. Buna göre, sosyal güvenlik primleri çalışana ücreti ödenmeden önce kaynağından kesilecek. İşsizlik sigortası ve sağlık sigortası da gelecek. İşte konu ile ilgili detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Özellikle pandeminin ardından algoritma aracılığıyla iş dağıtım şirketleri hayatlarımızda büyük yer kaplamaya başladı. Kargo, yemek dağıtımı ve kurye gibi hizmet sunan çalışanlar için yeni düzenlemenin kapısı aralandı.

Platform çalışmaları iki şekilde uygulanıyor. Birincisi, internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla yerine getirilen sanal çalışmalar, ikincisi talep üzerine konum tabanlı çalışma modeli.
BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yasal düzenlemesi bulunmayan bu çalışma modeli için ise hükümet çalışmalara başladı. Buna göre, serbest işlerde çalışanlar ile iş dağıtan yerli ve uluslararası dijital platformlara yönelik yeni düzenleme getirilecek.

Sabah’tan Önder Yılmaz’ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı. Çalışanların iş alma süreçleri, performans değerlendirmeleri ve ücretlendirme sistemlerini belirleyen algoritmaların sınırları çizilecek. Çalışanların kendi çalışma saatlerini belirleyebilme, istedikleri zaman çalışıp istedikleri zaman dinlenebilme gibi esneklik süreçleri korunacak.
HAKLARI VERİLECEK

İş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirlenerek bu platformlara çalışanların hakları koruma altına alınacak. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme çalışmalarının yolu açılacak. Karar süreçleri yeniden düzenlenecek.

Platformların tek taraflı olarak iş ilişkisini sonlandırabilmesi, keyfi işten çıkarma riski ortadan kaldırılacak. İşsizlik sigortası, sağlık sigortası, emeklilik haklarından yararlanacak zemin oluşturulacak.

Sendikal yoksunluk giderilecek. Dijital platformların oluşturduğu ekosistem kayıt altına alacak kurallar esneklikler korunarak netleştirilecek.
PRİM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Sağlık imkânlarından yararlanma ve emekliliklerini ödenmesi gereken küçük primler nedeniyle bırakanlara prim ödeme kolaylığı sağlanacak. Yeni düzenlemeyle sosyal güvenlik primleri çalışana ücreti ödenmeden önce kaynağından kesilecek.



