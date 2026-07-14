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Hurda malzemelerle başladı, şimdi marketlerin tedarikçisi oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Tahir Artık, sosyal medyada izlediği videolardan ilham alarak hurda malzemelerle başladığı seracılıkta bugün altı seraya ulaştı. Ürettiği salatalıkları ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak geçimini sağlıyor.

Hurda malzemelerle başladı, şimdi marketlerin tedarikçisi oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşayan Tahir Artık, 2023 yılında sosyal medyada izlediği seracılık videolarından etkilenerek kendi imkanlarıyla üretime adım attı. Hurda malzemeler ve tahtaları kullanarak kurduğu ilk serada salatalık yetiştiren Artık, elde ettiği verim sayesinde üretimini her geçen yıl büyüttü.

Hurda malzemelerle başladı, şimdi marketlerin tedarikçisi oldu 1

İlk denemesinden olumlu sonuç alan çiftçi, 2024 yılında iki yeni sera daha kurdu. Ardından fabrikaya sipariş verdiği birer dönümlük üç serayı da bahçesine ekleyerek toplam sera sayısını altıya yükseltti. Damla sulama sistemiyle donattığı seralarda üretimini sürdüren Artık, yetiştirdiği salatalıkları ilçe merkezindeki market ve manavlara ulaştırıyor.

Hurda malzemelerle başladı, şimdi marketlerin tedarikçisi oldu 2

İLK SERADAN SONRA ÜRETİMİNİ HIZLA BÜYÜTTÜ

Seracılığa tamamen merak ederek başladığını belirten Tahir Artık, ilk serasını hurda malzemeler ve tahtalardan derme çatma şekilde kurduğunu söyledi. İlk hasattan aldığı verimin beklentisinin üzerinde olduğunu ifade eden Artık, bunun üzerine ikinci ve üçüncü seraları yaptığını, daha sonra ise fabrikadan aldığı birer dönümlük üç sera ile üretim alanını genişlettiğini anlattı.

Artık, seralarda ağırlıklı olarak salatalık yetiştirdiklerini belirterek, bu ürünün hem veriminin yüksek hem de gelirinin iyi olduğunu, hasat ettikleri ürünleri ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

Hurda malzemelerle başladı, şimdi marketlerin tedarikçisi oldu 3

TARIM EKİPLERİ DESTEK VERİYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin seraları düzenli olarak denetlediğini aktaran Artık, ekiplerden destek gördüklerini söyledi. Üretimde verimi artırmak için özellikle budama çalışmalarına önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

Hurda malzemelerle başladı, şimdi marketlerin tedarikçisi oldu 4

HEDEFİNDE DOMATES, BİBER VE PATLICAN DA VAR

Salatalığın yanı sıra farklı ürünlerin üretimini de artırmak istediğini belirten Artık, domates, biber ve patlıcan yetiştirmek için girişimlerde bulunduğunu ancak ekonomik imkanlarının yetersiz kaldığını ifade etti. Yetkililerden destek beklediğini söyleyen Artık, destek sağlanması halinde üretim kapasitesini daha da artırabileceklerini vurguladı.

Bahçesinde küçük hobi alanları da oluşturduğunu anlatan Artık, bu alanlarda lahana, biber, domates ve çilek yetiştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Hakkari Yüksekova sera hurda
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