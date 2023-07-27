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Hurdadan yaptı, 50 bin liraya mal oldu: 110 kilometre hıza ulaşan kamyonet görenleri hayrete düşürdü! Her parçası ayrı bir detay…

27.07.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışından emekli olduktan sonra memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine gelen 67 yaşındaki Adem Polat, topladığı hurda malzemelerle 50 bin lira maliyetle saatte 110 kilometre hıza ulaşan kamyonet tasarladı. Kentte ‘Şahmeran’a ilgi büyük. Hatta gelin arabası bile yapmak isteyenler var.

Hurdadan yaptı, 50 bin liraya mal oldu: 110 kilometre hıza ulaşan kamyonet görenleri hayrete düşürdü! Her parçası ayrı bir detay…

Avusturya’da 40 yıl inşaat işiyle uğraşan ve 9 yıl önce memleketi Yozgat’a dönüş yapan gurbetçi Adem Polat, Yukarı Sarıkaya Köyü'nde oluşturduğu atölyede metal ve ahşap ürünleri kullanarak günlük hayatta kullanılabilen ev ve bahçe ürünleri tasarlamaya başladı. Zamanının büyük bir kısmını atölyesinde geçiren ve zamanla kendini geliştiren Polat, atık malzemeleri geri dönüşüm ile yeniden hayata kazandırmak için hurda malzemelerle kamyonet tasarlamaya karar verdi.
Hurdaya çıkmış ve trafikten men edilmiş bir aracın şase ve motorunu alarak oluşturduğu atölyede kolları sıvayan Polat, sanayiden topladığı metal ve ahşap malzemelerle bir yılın sonunda kamyonet yapmayı başardı.

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‘Şahmeran’ ismini koyduğu ve 50 bin liraya mal ettiği aracıyla saatte 110 kilometreye ulaşan Polat, aracını bağ, bahçe ve tarla işlerinde kullanıyor. Polat, köyde ilgi odağı haline gelen aracını imkan verildiği takdirde daha da geliştirebileceğini söyledi.

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“50 BİN LİRAYA MAL OLDU”

9 yıl önce yurt dışından dönüş yaptığını belirten Adem Polat, “Yurt dışında 40 yıl inşaat işlerinde çalıştım. Yurt dışından gelince boş duramadım ve köyümde kendi imkanlarım dahilinde bir şeyler üretmeye başladım. Daha sonra böyle bir araç yapmaya karar verdim. Ufak tefek eksikleri olsa da böyle bir aracı tasarlamayı başardım. Aracımın ismini şahmeran koydum. Aracım şu ana kadar 50 bin liraya mal oldu. Trafikten men edilmiş, hurda bir aracın sadece motor ve şasesini aldım. Aracın her aksamını farını, sinyalini, stop lambasını, kaportasını, kasasını, kapılarını, camlarını hepsini ben yaptım.” dedi.

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"İMKAN VERİLSE DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİM"

Aracını yük taşımak yaptığını söyleyen Polat, “Kamyoneti köyde kullanıyorum, trafiğe çıkma iznim olmadığı için tarladaki, bahçedeki işleri yapmak için kullanıyorum. Bu araç benim için bir tecrübe oldu, imkan verilirse bunun daha iyisini yapabilirim. Araç dışında el arabası, oyuncak evler yapıyorum. Metal ve ahşap işlerini yapabiliyorum.” şeklinde konuştu.

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VATANDAŞ İLGİYLE KARŞILIYOR

Kamyoneti gören vatandaşın ilgi gösterdiğini de vurgulayan Polat, “Aracı gören vatandaşlar hayretle bakıyorlar, aracı merak ediyorlar, binmek isteyen oluyor. Gelin arabası yapmak isteyenler oldu. Aracın birkaç ufak eksikleri var, tamamlayınca vatandaşların da kullanmasına izin vereceğim.” ifadelerine yer verdi.

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