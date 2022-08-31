FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor: Milli deniz topu tamam, sırada yakın hava savunma sistemi var

Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor: Milli deniz topu tamam, sırada yakın hava savunma sistemi var

31.08.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temininde yaşanan sorunlar nedeniyle millileştirilen 76/62 milimetre deniz topuna ilişkin MKE AŞ Başkanı Muhsin Dere’den açıklama geldi. Dere, belli ülkelerden tedarikinde ve bazen hurdalarını bile almakta sorun yaşanan 76/62 milimetre deniz topu için, “Ciddi bir ihracat potansiyeli var. Şu anda sırada olan ülkeler var. Deniz topu, Makina Kimya'nın, ülkemizin ihracatına 100 milyon dolarlarca katkı yapacak bir ürün” ifadelerini kullandı.

Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor: Milli deniz topu tamam, sırada yakın hava savunma sistemi var

TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı da bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla etkinliklere güçlü katılım sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve silahlı kuvvetlerin bütün unsurlarının ilk günden itibaren TEKNOFEST'e ciddi destek verdiğini söyleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, etkinliklere 5 helikopter, 25 uçak, 500'e yakın personelle katkı sağladıklarını bildirdi.

maxresdefault

HURDASI BİLE TEMİN EDİLEMİYORDU

Muhsin Dere, MKE AŞ tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu ve Yakın Hava Savunma Sistemi projelerinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler verdi. 76/62 milimetre deniz topunun temin edilmekte zorlanılan bir ürün olduğuna dikkati çeken Dere, şunları kaydetti:

"Belli ülkelerden tedarikinde sorunlar yaşıyorduk. Hatta bazen hurdalarını almakta bile sorun yaşadığımız bir üründü. Hem Makine Kimya'daki arkadaşlarımız hem İstanbul Tersane Komutanlığı'mız, askerlerimiz 'projeyi yaparız' dedi ve çok kısa sürede testlere hazır hale getirdiler. Geçen yıl aralık ayında da Karapınar'da kara testleri başarıyla icra edildi. Bu ay içinde de TCG Beykoz gemimizde deniz testleri başarıyla yapıldı. Deniz topumuz envantere girmeye hazır. Bundan sonra silahlı kuvvetlerimizin gemilerinde, fırkateynlerinde 76/62 milimetre Milli Deniz Topu kullanacağız. Sadece envanterimize almakla yetinmeyeceğiz. Ciddi bir ihracat potansiyeli var bu ürünün. Şu anda sırada olan ülkeler var. Deniz topu, Makina Kimya'nın, ülkemizin ihracatına 100 milyon dolarlarca katkı yapacak bir ürün."

askjvbsdv

SIRADA YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR

Dere, Yakın Hava Savunma Sistemi'nin test süreçlerinin de başladığını ve bu sene bitmeden test süreçlerini tamamlayıp envantere almaya hazır hale getireceklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Yakın Hava Savunma Sistemi'ni yerlileştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 6 namlusuyla dakikada 4 bin 500 atıma ulaşan 20 milimetre Döner Namlulu Silah Sistemi geliştiriliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlarServis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar
Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyorGörenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor
Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...
Anahtar Kelimeler:
savunma sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

SON DAKİKA | Emekli promosyonunda son gün! Elinizi çabuk tutun: Saat 17’ye kadar vaktiniz var…

SON DAKİKA | Emekli promosyonunda son gün! Elinizi çabuk tutun: Saat 17’ye kadar vaktiniz var…

Okulların açılmasına sayılı günler kala aileleri telaş sardı

Okulların açılmasına sayılı günler kala aileleri telaş sardı

Fiyat artışları yüzde 100’ü aşmıştı! Konut sektöründen iyi haber geldi... 'Fiyatlar daha da düşecek'

Fiyat artışları yüzde 100’ü aşmıştı! Konut sektöründen iyi haber geldi... 'Fiyatlar daha da düşecek'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.