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İadesi istenmişti! Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı!

23.04.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

İadesi istenmişti! Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan İstanbul'a getirildi. Yaklaşık 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer, kırmızı bültenle aranıyordu. Tutuklanma haberinin ardından Özer ile ilgili aramalar sıklaştı. Kullanıcılar Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in kim olduğu, yaşı ve nereli olduğu gibi konuları merak ediyor. İşte detaylar...

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

1994 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Faruk Fatih Özer, Çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yapan Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında THODEX adlı şirketi kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları THODEX'e taşındı.

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Faruk Fatih Özer Thodex şirketini Eylül 2017'de ‘Türkiye’nin ilk global lisanslı kripto para borsası’ sloganıyla 400 bin TL sermaye ile kurdu. Thodex'te işlem hacmini neredeyse yarısını, şaka coin olan Dogecoin oluşturuyordu. Şirkete göre borsaya 400 bin kişi kayıtlıyken 391 bin kişi işlem yapıyordu. Kullanıcıların yüzde 51.4’ünü 18-24 yaş, yüzde 26.5’ini ise 25-34 yaş grubu oluşturuyordu.

Özel hayatı da merak edilen Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi de Kısmetse Olur programıyla tanınan Eslem Sena Nur'dur.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Faruk Fatih Özer'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özer'in ifadesinde, "Ben 2014 yılında Gebze'de Inline Teknoloji adı altında bir yazılım şirketi kurmuştum. Bu şirketin faaliyet alant Mobil ve Web Yazılımlarını geliştirmek üzerineydi. Şirketimin faaliyetlerimin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarında şahsi hesabım ile kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli de bir ofis kiralayarak kurmuştum" dediği öğrenildi.

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