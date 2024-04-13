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'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor! Maliye peşlerine düştü, ceza yağdıracak: Kredi kartı ile alışverişte POS cihazlarını yeniden çalıştıracak hamle

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.04.2024 12:06
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Son dönemlerde işletmelerin ödemeleri IBAN üzerinden talep ettiğine yönelik şikayetler arttı. Maliye, bu yöntemi kullanan işletmelerin peşine düştü. Vergi müfettişleri, sürekli para gönderilen banka hesaplarını incelemeye aldı. Ayrıca Maliye'nin gelir ile harcama uyumuna yönelik analizlerini de hızlandırdığı bildirildi.

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor! Maliye peşlerine düştü, ceza yağdıracak: Kredi kartı ile alışverişte POS cihazlarını yeniden çalıştıracak hamle

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıklıkla gündeme gelen "IBAN ile ödeme" işlemlerinin peşine düştü. Son dönemlerde bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka kartı ile almak yerine IBAN üzerinden talep etme yolunu izlediğine yönelik şikayetler arttı. Bu yöntem ile banka ve POS cihazı komisyonundan kaçan mükelleflerin kazançlarını kayıt dışı hale getirdiği belirtildi.

IBAN DÖNEMİ BİTİYOR

NTV'de yer alan haberde, vergi müfettişlerinin şikayetler üzerine kart ile ödeme almak yerine IBAN'a havale isteyen işletmeleri takip altına aldığı ifade edildi. İşletmelerin IBAN'a havale yolunu kullanarak fiş ve fatura düzenlemekten kaçındığı bildirildi.

Maliye'nin kayıt dışı ile mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çekilirken; alınan önlemler ile KDV, gelir ve kurumlar vergisinde kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

erbkne

VERGİ KAÇIRANA CEZA

Buna göre sürekli farklı kişilerden hesaplara para gönderilen banka hesabı sahiplerine ceza uygulanacağı kaydedildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın kazançları ile harcamaları arasında uyum olmayan kişilere yönelik analizlerini hızlandırdığı kaydedildi.

3 KAMU BANKASI KOMİSYON ORANLARINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Kamu bankaları tarafından geçtiğimiz aylarda kredi kartı komisyon oranlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Üç kamu bankası, kart komisyon oranlarında indirime gitti. Buna göre banka ve kredi kartı komisyon oranı yüzde 3,56'dan yüzde 2,39’a düşürüldü.


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kredi kartı
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