İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbullulara faizsiz, masrafsız kredi...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkarta ilişkin yeni düzenlemeyi Twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulkarta 2 bin 500 lira faizsiz ve masrafsız kredi imkanı getirildiğini açıkladı.

24 AY VADE İMKANI

İstanbulkart mobil uygulamasından elde edilen bilgilere göre başvuru sahipleri 500 liradan 2 bin 500 liraya kadar faizsiz, masrafsız veya 2 bin 500 lira-5 bin lira arası 24 ay vadeye kadar yararlanabilecek.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz."

İstanbulkart’a bakiye desteği var.



İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz.



Detaylı bilgi: https://t.co/y3DjhmJHpa pic.twitter.com/gT8365Qdjz — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 18, 2022



