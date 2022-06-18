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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbullulara faizsiz, masrafsız kredi...

18.06.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulkarta 2 bin 500 lira faizsiz ve masrafsız kredi imkanı getirildiğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbullulara faizsiz, masrafsız kredi...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkarta ilişkin yeni düzenlemeyi Twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulkarta 2 bin 500 lira faizsiz ve masrafsız kredi imkanı getirildiğini açıkladı.

24 AY VADE İMKANI

İstanbulkart mobil uygulamasından elde edilen bilgilere göre başvuru sahipleri 500 liradan 2 bin 500 liraya kadar faizsiz, masrafsız veya 2 bin 500 lira-5 bin lira arası 24 ay vadeye kadar yararlanabilecek.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz."


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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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