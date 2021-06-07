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İBB'den 100 metrobüs alımı için ihale!

07.06.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 100 yeni metrobüs alımı için ihaleye çıkacak. İhale, 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek.

İBB'den 100 metrobüs alımı için ihale!

İBB, metrobüs hattında kullanılmak üzere 100 adet yüksek kapasiteli tek körüklü otobüs alımı için ihaleye çıkacak.

200 YOLCU KAPASİTELİ

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel(İETT), metrobüs hattında kullanılan otobüslerin yaşı, kapasitesi ve servis sorunlarından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle otobüs filosunu yeniliyor. Araçlar, 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğunda olacak.

İhale, 6 Temmuz günü saat 11.00’da, Beyoğlu’nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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