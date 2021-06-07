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300 binden 1 milyona çıkardı!

07.06.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Kübra Gürler, evinin bodrumunda solucan gübresi üretimi yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Üniversite yıllarında hayalini kurduğu gübre üretimine 1,5 yıl önce başlayan Gürler, 140 metrekarelik evinin bodrumunu üretim merkezi haline dönüştürdü.

Gürler, 300 binle başladığı solucan sayısını yaklaşık 1 milyona çıkararak yıllık 12 ton gübre alır hale geldi. Kübra Gürler, üniversite yıllarından organik üretime ilgi duyduğunu söyledi.

Mezun olur olmaz evinin bodrumunda solucan gübresi üretimine başladığını aktaran Gürler, 1,5 yıl gibi kısa sürede işini epey ilerlettiğini kaydetti.

SAYI 1 MİLYONA ÇIKTI

Gürler, ilk etapta 300 bin solucanla başladığı gübre üretiminde şu an yaklaşık 1 milyon solucana kadar ulaştığını belirtti.

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Hayvansal atıklarla meyve ve sebzeleri harmanlayarak solucanlarını beslediğini ifade eden Gürler, elde ettiği gübreleri Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa'daki üreticilere gönderdiğini söyledi.

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"BEBEK GİBİ BAKIYORUZ"

İşinin zor, ancak keyifli olduğunu aktaran Gürler, "Solucanlarımızı belirli periyotlarda besleyerek bebek gibi bakıyoruz.

Solucanlarıma hayvansal atıklarla sebze, meyve gibi çeşitli atıkları karıştırarak lezzetli bir mama hazırlıyorum. Ayda 1 tona yakın solucan gübresi üreterek Hatay'ın yanı sıra çevre illere gönderiyorum.

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Yaklaşık 2 bin lira kazanç sağlıyoruz. Hedefim büyük bir üretici olarak solucan gübrelerimizi yurt dışına göndermek." diye konuştu. Gürler, şu an yıllık 12 ton gübre elde ettiğini, solucan sayısını daha da arttırarak istediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Hatay
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
abla keşke gençlerimiz oturduğu yerden iş yok diyip devleti topa tutmak yerine senin gibi yaptığı işten gocunmasa herkes para kazanır ama yok bizim gençlere yakışmaz böyle işler okul bile bitirmeden müdür olacaklar ya'da tik tok çekip gelen nesli zehirleyecekler
Pardon 1 milyonu saymış mı
bin tanesini de saymış mı

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