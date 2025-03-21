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İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi, 'Demokrasiye' darbe diyerek paylaşıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 11:45
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Belediye hakkındaki iddialarla ilgili resmi açıklama geldi. 'Demokrasiye' darbe diyerek paylaşılan mesajda, suçlamalara tek tek yanıt verildi: "Pandemi döneminde 1388 hayali konser düzenlendiği" iddiası, "16 milyon insanın kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldığı" iddiası, "İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde mal varlığı arttı" iddiası, "İSKİ hesaplarında 215 Milyon TL tutarında kayıt dışı para transferi" iddiası...

İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi, 'Demokrasiye' darbe diyerek paylaşıldı

19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç Türkiye'nin gündemine oturdu. 'Yolsuzluk' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 88 isim gözaltına alındı.

CHP başta olmak üzere muhalefet kesimi söz konusu operasyon sonrası adeta ayağa kalkarken; ortaya atılan iddialar da gündem oldu.

İBB'DEN RESMİ AÇIKLAMA! SUÇLAMALARA YANIT VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Belediye hakkındaki iddialarla ilgili resmi açıklama geldi. 'Demokrasiye' darbe diyerek paylaşılan açıklamada, suçlamalara tek tek yanıt verildi.

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İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"HAYALİ KONSER" İDDİASI

YALAN: Pandemi döneminde 1388 hayali konser düzenlendiği, İBB Kültür A.Ş.’nin sahte fatura kestiği ve bu yolla milyonlarca liranın İBB kasasından çalındığı yalanı.

GERÇEK: Pandemi sürecinde sanatçılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘İstanbul Bir Sahne’ projesi kapsamında; Dijital Sahne, Fiziksel Sahne ve Sahnem İstanbul başlıkları altında 3 ayrı kategoride konserler düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, toplamda 5.535 sanatçıya destek sağlanmıştır.

Tüm etkinliklerin hakediş videoları ve fotoğrafları arşivlenmiş; bu konserlerle ilgili detaylı bilgiler İBB Kültür A.Ş.’nin 2020-2021 Faaliyet Raporlarında kamuoyuna sunulmuştur.

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"KİŞİSEL VERİLER PAYLAŞILDI" İDDİASI

YALAN: İBB’ye ait İstanbul Senin uygulamasına kaydedilen 16 milyon insanın kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldı yalanı.

GERÇEK: İstanbul Senin, İstanbulluların ad, soyad ve TCKN bilgilerini girerek kayıt oldukları ve 2022 yılında hizmete alınmış her ihtiyacın karşılandığı bir uygulamadır. Uygulamadaki kullanıcı bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Entegrasyonu ile teyit edildikten sonra kullanıma açılmaktadır. Hali hazırda kullanıcı sayısı 16 milyon değil, 3,5 milyondur. KVKK gereğince, üyelik aşamasında tüm kullanıcılara aydınlatma metni sunulmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Yasaya uygun şekilde işlenen kişisel veriler, İBB ve iştirak şirketlerinin sunduğu kamu hizmetlerine dair bilgilendirme amacıyla yapılan bildirimler için ve sadece İBB tarafından kullanılmaktadır. KVKK hükümleri ve kullanıcıların açık rızaları dışında reklam şirketlerine satılması veya başka üçüncü kişilerle paylaşılması kesinlikle mümkün değildir.

"MAL VARLIĞI ARTTI" İDDİASI

YALAN: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde mal varlığı arttı.

GERÇEK: Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 mal bildirim beyanına göre, üzerlerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin dökümü açık kaynaklardan kamuoyuyla paylaşılmıştır.

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İSKİ’NİN YASAL HAKEDİŞ ÖDEMESİ

YALAN: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 Milyon TL tutarında kayıt dışı para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi yalanı.

GERÇEK: Adı geçen şirkete Ekrem İmamoğlu döneminde herhangi bir iş verilmemiştir. Yapılan ödemeler Ak Parti dönemindeki işlerle ilgili hak ediş ödemeleridir. Ve tamamı yasaldır. İSKİ bir kamu kurumudur. Düzenli olarak Sayıştay denetimine tabidir. Mülkiye müfettişlerine gerekli belgeler iletilmiştir.

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Bu yalanlara karşı gerçekleri paylaşmayı sürdüreceğimiz gibi yalan haberleri yayanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

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İstanbul ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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