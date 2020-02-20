FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İBB’den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam

İBB’den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

İBB’den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Öte yandan İBB’nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı. 10 Şubat’ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı.
Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte yeni ücret tarifesi 1,2,3 duraklar arasında farklı farklı belirlendi. Yeni tarifede 1 durak 2.5 TL, iki durak 3 TL, üç durak 3.5 TL oldu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs, zam,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

İmar Kanunu'nda flaş değişiklik

İmar Kanunu'nda flaş değişiklik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu

Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu

İhtiyaç kredisi faiz oranları son 1 yılda yüzde 52 düşüş gösterdi

İhtiyaç kredisi faiz oranları son 1 yılda yüzde 52 düşüş gösterdi

Tüketici güven endeksi 57,3 oldu

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Altın fiyatları yükseldi, vatandaş kiralamaya yöneldi

Altın fiyatları yükseldi alamayanlar ona yöneldi

Altın fiyatları 7 yılın zirvesini gördü! Gram altında tarihi rekor

7 yılın zirvesini gördü! Tarihi rekor kırdı

Altın fiyatları 20 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.