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İBB’yi tanımadılar! Yeni taksi tarifesini beğenmeyen taksicilerden hamle: Kanundaki açığı kullanıp tarifeleri kendileri belirleyecekler

09.08.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan maliyetler ve akaryakıt fiyatları nedeniyle dün İstanbul’da taksiler dahil toplu ulaşıma yüzde 51,52’lik zam yapıldı. 40 TL olan taksi kısa mesafe ücreti 70 TL’ye yükseldi. Bu zammı yeterli bulmayan taksiciler kanundaki açığı kullanarak bugün fiyatları daha da arttırmak için adım atıyor. Zam oranını üst kuruluş olan İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin belirleyeceğini dile getiren taksiciler kendi tarifelerini kendileri belirleyecek hamleyi bugün yapacak. İşte detaylar…

İBB’yi tanımadılar! Yeni taksi tarifesini beğenmeyen taksicilerden hamle: Kanundaki açığı kullanıp tarifeleri kendileri belirleyecekler

Taksi indi-bindi ücreti, taksimetre fiyatları dünkü UKOME toplantısının ardından zamlanmıştı. UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi indi bindi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

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Ancak yapılan zammı yeterli bulmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıyı terk etmiş ve ‘kontak kapatacaklarını’ ifade etmişti. Zam oranını belirleme yetkisi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nde olunca kanunda oluşan çifte durumu fırsat bilen taksiciler tarifeleri kendileri belirleyecek adımı atıyor.

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“ÜCRET TARİFEMİZİ DUYURACAĞIZ”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aksu, “Bizim de demirbaş giderlerimize en az yüzde 100 oranında tarife zammı yapıldı. Esnafımız zor durumda, mesleğimiz sürdürebilirlikten çıktı. Devam ettiremiyoruz. Giderlerimizi göz önüne alarak en az yüzde yüz oranında taksimetre ücret tarifelerine zam talebinde bulunduk. Komisyon ve büyükşehir belediyesi yüzde 51.52 oranında zam teklifinde ısrar ettiler. Biz de bu oranı kabul etmedik. Ret oyu kullandık ve ayrıldık” dedi.

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“İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, 5362 sayılı esnaf sanatkarlar kanununun 63. maddesi gereği yarın (bugün) olağanüstü toplanacak ve bizim ücret tarifelerimizde değişiklik yapacak” diyen Aksu, “Biz de kamuoyuna duyuracağız. UKOME'nin verdiği bu oranı biz kabul etmiyoruz. Esnafımız mağdur. Kesinlikle bu oranlarla biz bu hizmete devam edemeyiz. Kontak kapama şu anda gündemde değil. Bizim üst kuruluşumuz bağlı olduğumuz kuruluş yarın (bugün) ücret tarifeleri değişikliğini yapacak" ifadelerini kullanarak zam yapmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararını tanımayacaklarını açıkça belirtti.


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