İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İbrahim Erdemoğlu'nun hayatı

Merinos Halı'nın kurucusu olan İbrahim Erdemoğlu, Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alıyor. Baba mesleği olan halı ticaretine genç yaşlarda başlayan İbrahim Edemoğlu aynı zamanda Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir ve ne iş yapar? İşte, İbrahim Erdemoğlu hakkında merak edilenler...

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan İbrahim Erdemoğlu henüz okul yıllarında baba mesleği olan halı ticaretine başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kuran Erdemoğlu, parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı.

2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.