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İbre tersine döndü! Milyonlarca sürücüyü şaşırtan haber: Yüzde 65 indirim! Rekabetli kampanyanın etkisi sürüyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
05.09.2024 10:01
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Milyonlarca sürücü benzine ve araçlara gelen zamların ardından kaskoya da büyük bir zam bekliyordu. Ancak dövizin sabit kalması nedeniyle diğer yıllara göre kaskoda düşüş yaşandı.

İbre tersine döndü! Milyonlarca sürücüyü şaşırtan haber: Yüzde 65 indirim! Rekabetli kampanyanın etkisi sürüyor

2023 yılında araç sahiplerinin güvencesi olan araç sigortası kaskoda hızlı fiyat artışı oldukça üzmüştü. 2024 yılın son çeyreğine gelindiğinde ibrenin tersine dönerek, bu yıl rekabetli kampanyanın da etkisiyle kasko fiyatlarında düşüşlerin olduğu görüldü. Araç sigortası hakkında tüm merak edilenleri Milliyet’e açıklayan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, ‘“Kasko fiyatlarında rekabetli kampanyanın eylül ayında da devam ettiğini söyleyebilirim. Eylül sonrası kasko fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Kasko fiyatlarında şirketine göre geçen yıla oranla yüzde 15 ile yüzde 25 aralığında değişen indirimler söz konusu’ diye ifade etti.

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‘‘KASKO FİYATLARI NORMALİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPTI’’

Geçen yıl araç fiyatları, enflasyon, döviz ve parça fiyatlarındaki artışın yüksek olacağı beklentisiyle sigorta şirketlerinin kaskoda normalin üzerinde artış yaptığını belirten TÜKONFED Başkanı, ‘‘Şimdi bu artışlarla beraber kaskoda sigorta şirketleri önemli karlar elde etmeye başladı. Daha önce kaskoda ciddi zararın oluşması nedeniyle piyasadan çekilen çoğu sigorta şirketi tekrar geri döndü. Bu şirketler şu anda kaskodan pay almaya çalışıyor. Bazı şirketlerin agresif davranması kasko fiyatlarının düşmesine neden oldu’’ şeklinde açıkladı.

''KASKO FİYATLARI YÜKSELEBİLİR''

TÜKONFED Başkanı Bağcı, enflasyon etkisi, parça fiyatlarındaki artış ve dövizdeki artış beklentisi kasko fiyatlarının bu aydan sonra yükseleceğine işaret şunları söyledi: ‘‘O yüzden bu dönemde mutlaka kasko yaptırmak lazım. Yaklaşık kasko fiyatları şu anda İstanbul için ortalama bir hususi otomobilde 10-12 bin TL civarında çıkıyor. Bu hasarsızlık indirimi ve alınacak sür prime göre değişebilir.’’

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‘‘YÜZDE 65 İNDİRİMİ’’

Kaskoda ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl yüzde 50, dördüncü yıl yüzde 60 indirim olduğunu belirten TÜKONFED Başkanı Bağcı bazı şirketlerde dördüncü yıl sonrası yüzde 65’e çıkan hasarsızlık indirim olduğunu belirtti.

‘‘7 KATI KORUMAYA DEVAM EDİYOR’’

Trafik sigortasında sürücü ve indirim oranına göre fiyatların değiştiğini söyleyen TÜKONFED Başkanı Bağcı, ‘‘Ortalama bir hususi otomobilde trafik sigortası fiyatları 13-14 bin TL civarında. İyi bir sürücüyseniz 5’inci yılı geçtiyseniz yüzde 50’ye varan indirim alıyorsunuz, trafik sigortasında kötü sürücüyseniz, 3 kazadan fazla hasarınız varsa yüzde 200’e çıkan zamlı trafik sigortası yaptırıyorsunuz. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında fark 7 katı korumaya devam ediyor’’ diye açıkladı.

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‘‘HASARSIZLIK İNDİRİMİ YÜKSEK OLANLAR BUNU BOZMAK İSTEMİYOR’’

Sigortada indirim almanın en güzel yolu iyi kullanmak, hasarsız kullanmak olduğunu açıklayan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, ‘‘Kasko için de indirimlerin artmasının sebebi budur. Ufak tefek hasarları insanlar ceplerinden yaptırıyor. Hasarsızlık indirimi yüksek olanlar bunu bozmak istemiyor. Trafik sigortasında hasar teminatı şu anda araç başına maddi olarak 200 bin TL’dir. Lüks bir kazada bu yetmiyor. Trafik sigortasına mutlaka ek ihtiyari mali mesuliyet (İMMM) poliçesi yapılmasını öneriyoruz. Kasko poliçesine ihtiyari mali mesuliyet teminatı mutlaka eklenmeli, bu limitler şu anda yeterli değil” şeklinde açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
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