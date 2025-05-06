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İbretlik ceza! Yaptığına yapacağına pişman oldu... Motosikletin fiyatını da geçti

Mersin'de bir motosiklet sürücüsüne kesilen trafik cezası adeta ibretlik oldu. Erdemli ilçesinde motosikletin önünü kaldıran ve tehlikeli hareketler yapan sürücüye, ekipler tarafından tam 41 bin 326 TL para cezası kesildi. Motosikletin ikinci el fiyatının yediği cezadan daha az olduğu öğrenildi.

İbretlik ceza! Yaptığına yapacağına pişman oldu... Motosikletin fiyatını da geçti

Trafik cezası haberi Mersin'den geldi. Zaman zaman gençlerin tehlikeli hareketlerle motosiklet kullandığı Erdemli ilçesinde, ön kaldıran bir sürücüye kesilen trafik cezası adeta ibretlik oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ehliyetsiz motosiklet kullanan D.E.A.'nın ön kaldırarak tehlikeli anları da sosyal medyada paylaşıldı.

41 BİN TL PARA CEZASI

Bu paylaşım üzerine jandarma ekipleri sürücüyü tespit edip belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL para cezası kesti.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsünün ön kaldırarak tehlikeli araç kullandığı, bu şekilde hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilmiştir. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, sürücünün D.E.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş ve yakalanmıştır. D.E.A. isimli sürücü hakkında, belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mersin trafik cezası motosiklet
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