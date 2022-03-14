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İçecek devlerine rekabet soruşturması

14.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında soruşturma açtı. Kurul tarafından yapılan açıklamada bulguların 'ciddi ve yeterli' bulunduğu ifade edildi.

İçecek devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, her iki teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruya göre, karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımıyor.

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