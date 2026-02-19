FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

Damacana su fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Uzman isimden damacana su fiyatlarına yapılan zamla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. TÜKONFED Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Gıda Mühendisi Nurten Sırma "5 litrelik sular geçen sene 20 - 30 bandındaydı, şimdi 60 liraya dayandı, damacana su 200 lirayı geçiyor" derken "Damacananın içindeki suyun maliyeti 3 lira biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış
Hande Dağ

Büyükşehirlerde suya yapılan zamlardan sonra damacana suya da zam geldiği öğrenildi. Zammın sebeplerini ve detaylarını uzman isim anlattı. İşte detaylar...

İçindeki suyun maliyeti 3 TL Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış 1

A Haber'de yer alan haberde konuşan TÜKONFED Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Gıda Mühendisi Nurten Sırma, damacanaya gelen zamlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Su konusunda vatandaş sıkıştırılıyor. Nasıl sıkıştırılıyor? Sudan vazgeçemez. Yani o bir temel ihtiyaç. Ya musluktan akan sulara metreküp başına zam yapılıyor, özellikle büyük şehirlerde, hem de kesintiler var, dolayısıyla vatandaş içilebilir nitelikte damacana sularda talebi artırdı. Talep artınca da tabii büyük şirketler belli bir fiyat belirliyorlar. Biz geçen yıldan beri artan su fiyatlarını konuşuyoruz. 6 ayda bir yüzde 50 zam. Şimdi vatandaşa desek ki su içmeyin. Bunu protesto edebileceğim bir durum yok. Suya mecburuz. Dolayısıyla fiyatların makul seyretmesi lazım. Hele ki Ramazan'da yapılan fiyat artışlarına su konusunda sıcak bakılamaz.

İçindeki suyun maliyeti 3 TL Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış 2

Şimdi evlerdeki musluktan akan sularda metreküp başında zam var. Üstelik kesintiler var. Su kesilince su tekrar geldiği zaman musluktan akan su şeffaf gelmiyor. Sarı bulanık bir su geliyor. Dolayısıyla normale dönene kadar musluklar açık bırakılıyor. Hadi oradan metreküp fazla yazdı. Evlerdeki su fiyatları da kabarıyor. Şimdi damacanaya yönelseler orada da 200 liraya yaklaştı. İzmir, Ankara, İstanbul... Şimdi damacana fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanlığı fiyat denetimi yapıyor ama fiyatlarda anlaşılır bir şey yok. Rekabet Kurumu el atıyor. Diyor ki; birkaç tane firma ortaklaşa fiyat belirliyorlar ve sürekli bir %50 artış, %30 artış, efendim pet şişelerde böyle 5 litrelik sular geçen sene 20 - 30 bandındaydı, şimdi 60 liraya dayandı, damacana su 200 lirayı geçiyor. Dolayısıyla şimdi vatandaş Ramazan'da hazırlık yapacak. İftar hazırlıkları olacak. Hem bulaşık miktarı artıyor, şebekeden gelen su ihtiyacı artıyor, hem damacanaya, içme suyu.

İçindeki suyun maliyeti 3 TL Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış 3

"DAMACANANIN İÇİNDEKİ SUYUN MALİYETİ 3 TL"

Dolayısıyla şimdi vatandaşı şöyle sıkıştırıyorlar. İşte bizim dağıtım maliyetimiz var, personel gideri var, efendim nakliyesi var bu işin. Elbette öyle. Damacananın içindeki suyun maliyeti 3 lira biliyor musunuz? Tek fiyat ambalajı yani o damacana, dağıtımı, personel gideri vesaire. Şimdi anlamlı bir artış olmadığına göre %50 - %30 neye dayanarak yapıyorsunuz? Rekabet Kurumu geçen yıl 26 milyon ceza kesti bu adamlara biliyor musunuz? Birkaç tane yurt dışı kökenli firma aslında piyasayı ele geçirmiş durumda. Yerel üreticilere fırsat bile vermiyor. Fiyat belirliyorlar. Şimdi nasıl bir çözüm bulunabilir buna? Dolayısıyla şimdi buna sıcak bakılmaması lazım. Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikayetler artıyor. Vatandaşlar diyorlar ki geçen yıl 130 liraya aldığımız 19 litrelik damacana şimdi 200 lirayı geçiyor. 5 litrelik almaya çalışsan 60 lira. Şimdi insanların su ihtiyacını azaltma gibi bir şansı yok. Musluktan akan su da düzenli akmayınca efendim kesintiler olunca, bulanık su gelince normale dönsün diye musluktan kaç metreküp suyu boşa akıtıyor bilmiyoruz. Dolayısıyla hem şebekelerden akan su hem damacana fiyatlarının makul seviyeye inmesi lazım. Yani her 6 ayda bir biz su fiyatlarını konuşamayız. Dolayısıyla ortak bir fiyat belirlendiği ortada.

İçindeki suyun maliyeti 3 TL Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış 4

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Vatandaş şikayet ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 tüketici danışma hattı var. Veya evlerinde oturarak, baş harflerini yazabilirler, HFA, haksız fiyat artışı ile ilgili bir uygulama. Orayı işte arama motorlarına yazıp açabilirler. Şikayet ediyorlar ama görüntüde ispatlanabilir bir durum yok etiket üzerinden. Çünkü piyasada hakimiyetini sürdüren birkaç yabancı uyruklu şirket piyasayı ele geçirmiş durumda. Ortak fiyat belirleniyor vesaire. Sudan vazgeçilemez. Lütfen buna bir çözüm bulunmalı"

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afet konutları için özel film: "Bu Başarı Türkiye'nin"Afet konutları için özel film: "Bu Başarı Türkiye'nin"
Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zam Damacana su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.