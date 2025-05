içişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'valilere talimat verdim' diyerek duyurdu: "Hiç kimse kendine güvenmesin"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafik cezalarında yeni dönemle ilgili açıklamalarında, yasadışı çakarlı araç kullananlar için de uyarılarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Kamu özel ayrımımız yok. Yasadışı çakar kullananlar hiç kendine güvenmesin. Vatandaş bunları görmek istemiyor, ben de istemiyor. Resmi olan kişilerin de çakar kullanma yetkisi yoksa o araç bağlanır, valilere talimat verdim." dedi.



"ÜLKENİN KALKINMASI, REFAHI İÇİN HER ALANDA ÇALIŞILIYOR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

"4 Haziran 2023'te İçişleri Bakanı olarak göreve başladım. Hemen hemen iki yıl oldu. Biz tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan beri ülkenin kalkınması, refahı için her alanda ama her alanda çalışılıyor, gayret gösteriyoruz. Ve bir yüzyıl tamamlandı ve ikinci yüzyıla girildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ve tüm dünyaya şöyle seslendi. Dedi ki bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak dedi. Huzurun yüzyılı olacaktır sözü de o Türkiye yüzyılının 16 başlığından birisi. Huzurun yüzyılı.



CEZALAR ARTIYOR UYGULAMALAR DEĞİŞİYOR

Dolayısıyla, biz sadece şehirlerimizde ve kırsalımızda terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göç, düzensiz göçle mücadele, asayişle ilgili kişi ve mal varlığına karşı suçlarla mücadele ediyoruz. Ama bir alan var ki, trafikle ilgili, evet trafiğin düzen ve güven içerisinde olmasıyla ilgili üzerimizde çok büyük bir görev var.

Kaza yerinde can kaybı, bir de otuz gün süresi içerisinde, hastanede tedavi sürecinde eğer can kaybı oluyorsa, onun ikisinin toplamı kaza can kaybı olarak doğal olarak geçiyor kayıtlara. Bu da tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her ülke bu şekilde bunu, can kayıplarını düzenlesin diye bir tavsiyesi var. 2015'ten itibaren Türkiye'de bunlar, birazdan arz edeceğiz sevgili vatandaşlarımıza, 2015'in ilk günden itibaren rakamların hepsi buna göre dizayn edilmiş vaziyette. Ama şöyle söyleyelim mi, 2002'nin sonunda, yani biz iktidara geldikten iki ay sonra, bir günde ölüm sayısı 24,85.

"TRAFİKTEN SEBEP CAN KAYIPLARINI %50 DÜŞÜRMEMİZ LAZIM"

2023'te bir günde 17 ölüm var. 2002’nin sonunda bir günde ölen sayısı 24'tü. Oralardan yani AK Parti ilk iktidara geldiğinde günde 25 20, 2023’te 17,4. Ben geldiğim zaman almış olduğumuz trafik başkanlığından brifingde baktı ki rakamlar çok hızlı yukarıya gidiyor. Bizim de bir sözümüz var sayın cumhurbaşkanımızın milletin evi Külliye'de vatandaşlarımıza bir sözü var. 2021’in şubat ayında sayın cumhurbaşkanımız iki sayılı bir genelge yayınladı güvenli trafik güvenli Türkiye mottosuyla dedi ki tıpkı Birleşmiş Milletler’in tavsiyesi bütün ülkeler olduğu gibi orada 2030’a kadar dünyada trafikten sebep can kayıplarını %50 düşürmemiz lazım. 2050’de de bunu sıfırlamamız lazım. Bunla ilgili bakanlar zirvesi yapıldı ve deklere edildi. 2050’de bu işi sıfırlayacağız. Bakın biz bunlar için bir üçer yıllık bir eylem planı yapıldı. Koordinasyon görevini de içişleri Bakanlığı’na verdi

"TRAFİK GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ EĞİTİM DE ÇOK ÖNEMLİ"

2020'de Covid dönemi olmasına rağmen Türkiye 5,82'ye indi. 2023'te 7,67'ye çıktı. ABD şu anda Rusya'dan ileri duruma geçmiş. Ülkeleri kıyaslarken 100 bin kişi üzerinden yapılıyor. Cumhurbaşkanımız 2030 hedefini gösterdi. 2030'a gelindiğinde günlük ortalama can kaybı hedefimiz 7,16. Biz yapabileceğimize inanıyoruz, o yüzden buradayız. Şu anda Meclis'te Komisyonda görüşme devam ediyor. Trafikte güvenlikle ilgili altyapıya ihtiyacımız var. Trafik güvenliğiyle ilgili eğitim de çok önemli. 4 ve 9. sınıflarda 1 saat zorunlu ders var. Eğitim ve Jandarma birimlerimize son 6 yılda 50 milyon kişiye eğitim verildi.

1 yılda denetimi yüzde 50 artırdım. Ceza sayısını yüzde 44 artırdık 10 milyon ceza yazdık. 10 milyon işlem yapmamıza rağmen 197 kişiyi kurtarabildik. Trafikte araç sayımızı yüzde 48 artırdık. Ekip sayısını yüzde 36 artırdık. Radar sayısını 2023'ten bu yana yüzde 17,5 artırdık.

Trafik denetiminde bulunan emniyet ve jandarmamızı yaka kamerası 42 bine çıkarıldı. Kameraları ASELSAN yapıyor. Biz istediğimiz zaman GAMER'den arkadaşımızın yaka kamerasına bağlanabiliyoruz.

"VALİLERİMİZE TALİMAT VERDİM"

Yasa dışı çakarla ilgili toplumumuzda çok büyük bir nefret oluşmuştu. 1 maddelik bir değişiklik yaptık. Ceza 138 bin lira oldu ehliyeti 30 gün geri alınıyor aracı da 30 gün trafikten men ediliyor. 1 yılda 100 bin araç denetlenmiş 6 bin ceza işlem yapıldı. Valiler toplantısında kamu ya da özel araçta kanunsuz çakar kullanılıyorsa kendilerine güvenmesinler dedim. Ben valilerime talimat verdim.



En fazla ölüme neden olanlardan ilki hız ihlali. Ardından şerit izleme, geçiş önceliği, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5 cezayı masaya yatırdık. 2024'te ölümlü kazalardaki hız ihalilinin toplam kural hataları içindeki oranı yüzde 47,2. 2024'te hız kazalarında her gün 10 kişi öldü. TÜİK verilerine göre; kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri, yüzde 21'i yerleşim yeri dışında meydana geliyor.