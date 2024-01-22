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İçişleri Bakanlığı'ndan arabası olana karekodlu plaka uyarısı! 32 bin TL cezası var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
22.01.2024 15:42 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2024'ten itibaren ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçların plakasında karekod bulundurma zorunluluğunun başladığını hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan arabası olana karekodlu plaka uyarısı! 32 bin TL cezası var

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından plakalarda karekod uygulaması ile ilgili bir gönderi yayınladı. Bakanlık gönderisinde şunları dedi:

1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur.

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Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

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