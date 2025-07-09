İcra dosyası e-Devlet’ten nasıl sorgulanır?

E-Devlet sistemi devlete bağlı olarak hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlara ait olan mobil uygulamaları ve internet sitelerini tek bir portalda toplayan özel bir sistemdir. Devlet tabanlı olan e-Devlet sistemi çeşitli resmi işlemlerin gerçekleştirilebildiği bir portaldır. Tüm devlete ait kurumlara ve kuruluşlara bu portal üzerinden ulaşılabilmektedir. Mahkeme takipleri, dosya oluşturma, çeşitli resmi belgelerin hazırlanması ya da talepleri gibi tüm resmi işlemler internet üzerinden e-Devlet sistemi sayesinde yapılabilmektedir.

İcra takibi işlemleri de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir işlemler arasında yer almaktadır. Kanunlara göre icra hukuku iki taraflı bir sistemdir ve takip tarafları alacaklılardan ve borçlardan meydana gelir. Takibi alacaklı olan kişi başlatır ve talepte bulunulan kişi borçlu olarak isimlendirilmektedir. İnternet aracılığı ile ve e-Devlet sistemi üzerinden de icra takibi işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet icra dosyası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Maddi hukuk kaynaklı olan talepler devletin yetkilendirdiği organlar ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilir. Bu duruma hizmet eden faaliyetler cebri icra faaliyeti olarak isimlendirilmiştir. Tüm bu düzenlemeler ise icra hukuku ya da takip hukuku adı verilen hukuk dalı tarafından takip edilir. İcra dosyasını sorgulamak için UYAP hizmet kullanılabilmektedir. UYAP açılımı Ulusal Yargı Ağı Projesi’dir. UYAP Vatandaş portalına girerek vatandaşlar kendilerine ait olan icra dosyalarını takip işlemi gerçekleştirebilirler.

UYAP hem internet sitesi üzerinden hem de mobil uygulaması ile kullanılabilir bir sistemdir. Çeşitli mahkemelerin, dosyaların takipleri ve belge oluşturma gibi işlemler vatandaşlar tarafından bu portal aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. İcra takibi başlatılması işlemi de adliyeye direkt olarak gitmeden bu portal üzerinden yapılabilir.

E-Devlet sistemi üzerinden de icra dosyası sorgulama işlemi yapabilmek mümkün olmaktadır. Bunun için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır: