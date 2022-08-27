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İcra düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! İşte son tarih ve üst limit

27.08.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan pakete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak, ayrıca düzenleme 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayacak. İşte icra düzenlemesinin merak edilen detayları...

İcra düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! İşte son tarih ve üst limit

Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi. Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

15 AĞUSTOS ÖNCESİNİ KAPSIYOR

NTV'nin haberine göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLARI KAPSIYOR

Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
icra borç
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