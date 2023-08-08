İETT abonman ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonra aylık tam ve öğrenci akbil abonman ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, güncel tek geçiş ve öğrenci bilet fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yapılacak olan zammı açıkladı. İstanbul’da marmaray, metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve minibüs ücretleri son olarak 27 Aralık 2022 tarihinde güncellenmişti.

Bugün yapılan toplantının ardından İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Zam haberinin ardından vatandaşlar, İETT abonman ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonra aylık tam ve öğrenci akbil abonman ücreti ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte, yeni İETT abonman ücretleri...

AYLIK TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam geldi. Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi.

YENİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

UKOME kararıyla İstanbul'da toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 51,52 zam gelirken, yeni fiyatlar şu şekilde oluştu:

Okul servisleri 792 liradan 1300 liraya çıktı

Personel servisleri 422,40 liradan 640,02 yükseldi

Minibüs ücretleri en kısa mesafe 12 lira en uzun 15 lira olarak belirlendi

Minibüs öğrenci ücreti 8 lira



