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İETT aylık abonman ücretleri ne kadar, kaç TL? Zam sonrası İETT öğrenci ve tam akbil ücretleri ne kadar oldu? Güncel fiyatlar!

11.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT akbil ücretleri araştırmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplu taşımaya zam gündemi kapsamında toplandı. Toplantıda alınan kararlar neticesinde toplu taşımaya zam yapıldı. Toplu taşıma zammı sonrası öğrenci ve tam akbil aylık fiyatları merak konusu oldu. Peki, İETT aylık abonman ücretleri ne kadar, kaç TL? Zam sonrası İETT öğrenci ve tam akbil ücretleri ne kadar oldu?

İETT aylık abonman ücretleri ne kadar, kaç TL? Zam sonrası İETT öğrenci ve tam akbil ücretleri ne kadar oldu? Güncel fiyatlar!

İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. Son olarak 27 Aralık 2022 tarihinde güncellenen İstanbul akbil fiyatlarına yeni bir zam haberi geldi. Yeni fiyatların toplu ulaşımda bugün (11 Ağustos Cuma), taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulması bekleniyor. İşte İETT toplu taşıma zammı sonrası İstanbul'da güncel tek geçiş ve aylık akbil fiyatları...

AYLIK TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam geldi. Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi.

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YENİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

UKOME kararıyla İstanbul'da toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 51,52 zam gelirken, yeni fiyatlar şu şekilde oluştu:

Okul servisleri 792 liradan 1300 liraya çıktı

Personel servisleri 422,40 liradan 640,02 yükseldi

Minibüs ücretleri en kısa mesafe 12 lira en uzun 15 lira olarak belirlendi

Minibüs öğrenci ücreti 8 lira

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Anahtar Kelimeler:
İETT Toplu taşıma akbil

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