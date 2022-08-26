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İETT Genel Müdürü artan zamlara isyan etti! 'Bir senede 1 milyar TL zarar demek'

26.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yeniden artışa geçen motorin fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına üç gündür zam geliyor. Son 15 günde mazot fiyatlarının 4.5 TL zamlandığının altını çizen İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, bunun yolcu başına 1 TL senelik olarak da 1 milyar TL zarar demek olduğunu vurguladı.

İETT Genel Müdürü artan zamlara isyan etti! 'Bir senede 1 milyar TL zarar demek'

Akaryakıt fiyatlarındaki dengesizlik gündem olmaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı 27 TL sınırına dayandı. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21.17 TL'den satılırken motorin 26.9 TL'den satılıyor. Bu durum başta otobüsler, minibüsler ve taksiler olmak üzere sıkıntılar doğuruyor.

İETT GENEL MÜDÜRÜNDAN YAKIT İSYANI! 'TAKSİCİ, OTOBÜSLER NASIL AYAKTA KALACAK?'

Son günlerde peş peşe gelen akaryakıt zamlarının doğurduğu sonuçları ifade eden İETT Genel Müdürü Alper Bilgili; 'İETT, yılda 200 milyon litreden fazla mazot tüketiyor. Son 15 günde mazot 4,5 TL zamlandı. Sadece bu zamların getireceği ek maliyet ve zarar: Yolcu başına 1 TL, yıllık olarak da 1 milyar TL. Mazot fiyatı düşmezse otobüs, minibüs veya taksici nasıl ayakta kalacak?'

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